許光漢平常心參加金馬獎 李安指影帝之爭最激烈 對王柏傑刮目相看 (13:54)

許光漢和林柏宏主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》，票房亮麗口碑載道，還摘下金馬獎最佳改編劇本，不過2位男主角跟金馬影帝擦身而過，今日（26日）凌晨在慶功宴上，許光漢透露自己首次參加金馬獎，心情輕鬆，因為抱平常心，甚至「開心到有一種想罵髒話的感覺」，李安及後也現身慶功宴為劇組加油打氣。

李安讚許光漢在片中大量裸露戲，肌肉練得很好，並提到幾年前看到林柏宏時，還覺得對方是個孩子，如今眼神都不一樣：「有種看他們從小長大的感覺，演技的複雜度都起來了，很開心台灣電影出現這麼多小生，我很高興。」溫馨的話讓人很感動。

李安坦言最佳男主角以及最佳紀錄片競爭最為激烈，並對許光漢和林柏宏說：「很高興看到你們成長。」至於評選過程中，是否曾想過讓男主角產生「雙蛋黃（意味同一部電影的2人得獎）」？李安透露「本來有這種期望」，只不過新科影帝吳慷仁在《富都青年》的表現實在太亮眼：「（男主角入圍者）都很好這樣。」

李安曾拍過《斷背山》，對於電影《鬼家人》，他評論：「我那（斷背山）是悲劇，他們這是喜劇，把鬼拍得很好玩，鋼鐵直男對上同志男流暢愉快，難怪這麼成功票房又好。」

憑《疫起》角逐金馬影帝的王柏傑透露，看了《富都青年》兩次：「身為演員來說，看到他那場監獄戲，（吳）慷仁百分之百做到了，換作是我，還不一定能演成這樣。」李安甫見王柏傑，送他「刮目相看」四字，讓王柏傑聞言感動流淚。

另外，金馬執行長聞天祥透露，最佳男主角最後是吳慷仁、王柏傑之爭，王柏傑聽到此結果便說：「看完（《富都青年》）當下，我的第一個選擇也會是慷仁。」

（即時娛樂）