亞洲超星團｜首集初舞台成績 冼靖峰排第5 Rain比分超嚴厲 嚇窒曾志偉 (14:32)

全新偶像選秀節目《亞洲超星團》昨晚（25日）播出第一集，展開初舞台才藝考核，是65位超星練習生第一次舞台考驗，經過一輪激戰，ENONE三子張勝希、譚奕天和林展爍，憑出色表現一同獲得一等星，Solo演出、參賽時只有14歲的趙天翼，亦憑One-Man Band搶盡焦點、獲得一等星；3位香港代表中、冼靖峰獲得二等星。初舞台總票數暫時頭五位分別是43,911票的譚奕天、34,505票的張勝希、31,924票的林展爍、28,566票的趙天翼以及26,954票的冼靖峰。

《超星》除了超星練習生演出吸睛，身為天王級的Rain亦是亮點。Rain面對一班超星練習生軟硬兼施，首隊出場的TRAINEE18的3位成員白子奕、楊傳卓、吳玄曄，甫出場拿香蕉扮迷你兵賣萌，之後他們又請Rain吃香蕉，Rain幽默說：「給我香蕉的時候，我特別感動，我現在特別餓！」

雖然3子演出贏盡掌聲，但Rain看完卻說：「整體有慢半拍或快半拍的感覺，3位有點激動，腿有些無力情况，如果大家冷靜點，會比現在更好。」最終Rain只給出三等星評分，曾志偉愕然說：「3個我都覺得唔錯，我好詫異，咁好都係得0分，唔係嘛？」

另「恭喜發財」的金東彬、黃昇大和蔡鑫，其中金東彬和黃昇大是韓國代表，蔡鑫則是內地代表。未知是否有韓國代表關係，Rain對這一組更嚴格，當台下認為3人至少穩袋二星成績時，Rain再度「突破盲腸」，原來Rain所戴的「耳返」、能夠去掉伴奏音樂，並集中聆聽參賽者原本歌聲，Rain說：「你們騙不過我的耳朵！」之後再嚴厲說：「首先我要提問態度問題，黃昇大選手，你覺得你能把這首歌唱得好的部分你就唱，唱不好的部分你就不唱了，甚至你唱的時候音調不太對，其他的選手也是一樣！」就連三子舞蹈，Rain也狠批基本功不行，再拋下一句：「今天讓我表揚你們的優點一個都沒有！」足見Rain要求相當高。

六人組合BOYHOOD的江信熹、陳鑫昊、郭殿甲、梁詩煜、汪穆清和尹俊嵐，當中江信熹為澳門代表。六子以黑色西裝型格登場，但他們演出不獲評審青睞，就連同公司的師兄、師姐朱正廷和程瀟也沒情講，程瀟狠批他們：「你們6個人眼睛裏沒有慾望、沒有激情、沒有自信、沒有氣場，如果想證明自己就不是這樣狀態！」朱正廷鼓勵他們：「我也對自己有個懷疑，最重要是一定要認可自己，如果你自己都不認可自己，別人怎會認可你？」

（即時娛樂）