釗峰吻賀ANSONBEAN生日 馮允謙派心心全場尖叫 (15:44)

由寰亞音樂主辦的大學《Groove Gala Media Asia School Tour》，尾站於周二（21號）在香港教育大學中央廣場舉行。馮允謙（Jay Fung）、梁釗峰、雲浩影（Cloud）、ANSONBEAN、樂隊Nowhere Boys，以及首次參與的全新女團Me&表演。數百名師生捧場，企滿兩層校舍，還揮動手機燈打氣，非常熱鬧。

音樂會由ANSONBEAN打頭陣，他跳唱《CALL ME（Late At Night）》、《RISE》和《GET WILD（feat.AKIKO）》，全場尖叫舉手跳舞，氣氛高漲。當他表演完畢，司儀DJ阿酸拉住他在台上傾偈，眾師兄弟姊妹突然捧出生日蛋糕，為翌日（22號）23歲生日的ANSONBEAN慶祝，大合唱生日歌，他非常驚喜，釗峰更飛撲送香吻，全場起哄！

釗峰緊接出場，他表示心情特別High，滿場飛與圍觀學生隔空比心心，演唱《至少還有你取暖》和《愛情難以許何我們回到當初（1717）》後，「籃球女神」譚旻萱（Mandy）、「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）和「長腿師妹」連家穎（Vian）組成的全新女團Me&登場。Feanna興奮地說：「我哋以Me&出道2個星期，今次係我哋第2次公開演唱，好開心！」

她們跳唱新歌《Eye to Eye》全場high爆，尖叫歡呼！之後她們退到舞台旁邊，繼續欣賞師兄師姐Cloud、Nowhere Boys和Jay表演，尤其是Jay演唱時向觀眾狂派心心，全場尖叫歡呼，Me&一同搶接師兄的心心，又跟住大家揮手跳舞，非常盡興。

終於完成最後一場表演，釗峰說：「最近因為呢個School Tour我哋成日都見面，好開心，不過唱到尾站，好唔捨得！」今次校園巡唱，釗峰、Nowhere Boys和Cloud出席率滿分，釗峰自稱「駐場歌手」，Van笑言他們是「School Tour之霸」，他們指雖然每間大學氛圍不同，但同樣熱情。

Van說：「我感受到好多『青春』，校園生活距離我哋好多年啦！」他表示最難忘是到母校香港大學表演，重踏校園回憶湧現，他說：「當日我經過一個建築物，突然好想嘔，因為當年我就喺嗰度經歷過無數通頂衝Final Projert，甚至沖涼和瞓覺，之後每當我經過嗰度，身體就出現特別反應。」

Jay說：「其實讀書真係要搵方法釋放壓力，所以今次我哋嘅音樂會，係好好嘅方法，無論喺學業或生活上有咩壓力，都希望佢哋聽到我哋唱歌感到快樂。」他們更表示希望之後到小學，甚至幼稚園舉行School Tour，與小朋友一同唱遊。

（即時娛樂）