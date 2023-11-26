亞洲超星團｜洪欣返港撐兒子張鎬濂 開腔談跟張丹峰關係 (17:05)

無綫昨晚（25日）於九龍灣舉行偶像選秀節目《亞洲超星團》首映禮，安排張鎬濂、方玉亨、冼靖峰、丁子朗、黃奕斌、文佐匡、區珀豪、黃星綽及余宗遙9位香港超星練習生出席，節目播出前眾人獻技，分別表演唱歌和跳舞，洪欣及歐陽妙芝兩位超星媽媽，特地到場支持兒子。

洪欣從北京飛來港支持兒子張鎬濂，洪欣在5月突然在個人社交平台宣布「我和張丹峰不再是夫妻關係」，張丹峰亦發文「對，不過了」，疑結束14年婚姻，問到洪欣感情狀况，她說：「講到我𠵱家好似單身咁，其實夫妻呢啲嘢好正常，冇一對夫妻唔嗌交啩？我覺得自己有時都...點講呢？真係學識咗喺屋企自己處理，學識咗呢個功課，都是好事嚟嘅，畀小朋友睇到，係個反面教材。」

對於張鎬濂早前指爸爸張丹峰比媽媽做得更多，問洪欣可有不開心？她說：「冇咩所謂，因大家分工合作，爸爸教運動，我負責照顧。」張鎬濂強調張丹峰及洪欣都是好父母，參賽前都有跟父母傾，2人也很支持。

洪欣讚張鎬濂好乖，任何事都會和父母商量，她說：「後生仔通常有自己諗法，自己後生時，媽媽都唔鍾意我入行，都唔係完全聽晒媽媽話，兒子呢個年紀仍同我哋商量，覺得好唔錯。」

對於由觀眾投票的「初印象星動值」打入前十名，張鎬濂表示超出自己預期，所以十分開心。問可認為星二代有著數？張鎬濂說：「唔會咁諗，覺得好處係多啲人關注，壞處係要比其他人更加努力先合格，希望壓力成為動力，有日媽媽喺人哋口中係張鎬濂媽媽。」

（即時娛樂）