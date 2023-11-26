亞洲超星團｜冼靖峰同丁子朗冇代溝 歐陽妙芝樂做兒子出氣袋 (18:20)

無綫昨晚（25日）於九龍灣舉行偶像選秀節目《亞洲超星團》首映禮，安排張鎬濂、方玉亨、冼靖峰、丁子朗、黃奕斌、文佐匡、區珀豪、黃星綽及余宗遙9位香港超星練習生出席。

丁子朗與冼靖峰因參賽成為真心好朋友，冼靖峰說：「很多人一聽到我和丁子朗做朋友，問不會有代溝嗎？其實我們是同齡。」對於被批化妝太白，丁子朗表示一直有留意網民批評，亦有和化妝師溝通，他說：「網民的批評好緊要，所有批評我都有看，網民就是我的造型師，其實化什麼妝都是看舞台，我都是人一個，不化妝也可。」

他表示「初印象星動值」排21不會失望，反而很開心，因內地沒有很多人認識他，他說：「有廿幾名已經開心到哭出來。」冼靖峰對自己排名第7，稱只是一個數字，能否承載這數字都要看自己能力，他直言獲Rain讚賞感開心，因對方很嚴格。

歐陽妙芝到場支持15歲細仔方玉亨，她表示因兒子未成年，之前要陪同兒子到上海參賽，她說：「足足逗留了4個月不能好好睡覺，對我來講好大壓力，連打扮也沒時間，就算要素顏見人也不介意，經常捱更抵夜，到現在雙眼仍通紅，陪兒子練舞搞到胸和肋骨位置都好痛，不過能陪住兒子成長，也覺得好幸福。」方玉亨直言很開心有媽媽陪伴，因其他參賽者遇到困難，只能參賽者間互呻，他就可以向媽媽發泄，讓媽媽處理不穩定心情，歐陽妙芝表示樂做兒子出氣袋，始終兒子年紀小，很多事情不懂處理。

方玉亨表示在節目中獲Rain讚感到很開心，更透露媽媽偶像劉德華一直鼓勵，歐陽妙芝指劉德華的意見就有如一個護身符般，很感恩很多人愛惜兒子。

（即時娛樂）