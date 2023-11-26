馬國明婚禮跳舞需惡補 《新聞女王》氣場輸阿佘 自嘲太監 (18:52)

馬國明今天（26日）到觀塘出席商場聖誕活動，透露未婚妻湯洛雯最想看北極光，他在活動獻唱鄭伊健情歌，問是否已練歌於婚禮獻唱？他說：「唔使唱歌，但要做一樣我好驚嘅嘢，就係要跳舞，我覺得呢個係最大嘅玩新郎環節，我跳舞完全唔得，會嚇死人嗰啲，我又不是天王巨星黎明，我坐喺度跳舞會畀人笑，好在係閂埋門跳，其實阿湯跳舞好叻，我都要惡補，好在跳得差佢都會嫁畀我。」

馬國明表示恨和湯洛雯一齊做活動及拍廣告，希望有夫妻檔搵錢機會，他說：「好等錢使呀！準備結婚開支好大，冇得慳，乜嘢都是錢。」問是否最大開支是禮金？他只說：「幾樣嘢啦！酒店都貴，賓客有60至70人，主要係兩家人，條數喺阿湯手上。」他強調湯洛雯禁止透露結婚日子，他不是怕老婆，而是尊重，他說：「最多可以講未完成劇集《新聞女王》宣傳就要走，不過都係走幾日。」

對於被網民批評他不夠氣場，駕馭不到《新聞女王》所演的角色，被女主角佘詩曼氣場力壓，馬國明說：「大家有睇都知，劇本頭幾集我係輸到七彩，似球隊輸波，相信都冇乜氣場，當然係角色唔需要我咁大氣場，唔通拍到我勁過Man姐（佘詩曼）咩？其實我同鄧智堅喺劇中都係太監，要襯起班女王。」問到與何依婷拍激吻戲好不好惜？他笑道：「唔好講呢啲！場戲係戲劇效果，講激情比不上佘詩曼與譚俊彥、何廣沛嘅激情戲。」

（即時娛樂）