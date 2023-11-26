盧瀚霆不急於結婚 這10年內專注事業 Edan呻難拍拖 趁後生掙錢 (20:00)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）主演的ViuTV劇集港版《社內相親》，明晚（27日）首播。在劇中，飾演Anson Lo爺爺羅家英經常催「孫仔」Anson Lo結婚生仔，在現實生活中，Anson Lo和Edan自覺離結婚生仔很遠，Anson Lo表示現在28歲，不急於結婚，父母亦沒再催婚，說：「2年前，父母都有催婚，但我每次和他們吃飯，都說想這10年專注事業，努力掙錢養他們，所以沒再迫我，說覺得Right timing就去吧，現在幾時結婚都可以，無年齡限制。」

Edan則說：「我都係26歲，暫時對結婚無想像，做好工作，趁後生掙多些錢，目標好多、好多。（這行會否難結識異性？）都難拍拖，拍拖要出街，有很多問題。」Anson Lo也認同，而且拍拖要交代很多事，生活上相處和細微事情大家都想知：「合理的，好奇我們這崗位的人點拍拖、去到什麼階段。但這些東西暫時不是我想專注，太多問題跟尾，遇到合適會拍拖，但不會主動尋找。」

至於將來拍拖，會選擇地下情或是公諸於世，他們表示尊重另一半決定，至於揀圈中人或圈外人？Anson Lo笑說：「有個人先，最重要合眼緣，出現了才再算吧。」

他們這對CP再拍劇，對收視可有壓力？Edan表示CP因為《大叔的愛》，他們本身是好朋友，再拍劇很開心、很享受，大家一齊進步、研究，互相提點，是很好經驗：「當然想好，但順其自然，盡力做好個角色，作品好自然收視好。」Anson Lo認為兩齣劇的劇種完全不同，不能比較，亦沒想過有幾多收視，說：「不熟這些，最緊要有口碑，大家喜歡就夠。」

（即時娛樂）