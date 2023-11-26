通靈之王2｜姚安娜孖住阿女拍住上 陳懿德加盟做主持首集即出事 (19:51)

姚安娜將孖住女兒Celeste比賽，曾主持《閃電傳真機》的姚安娜，是一位塔羅占卜師，女兒在18歲時無師自通學會塔羅牌。（大會提供）

全新一輯《通靈之王2》明晚（27日）起、逢周一至三晚10點半翡翠台播映，節目由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）、陳懿德（德德）擔任主持，並請來上一季「通靈之王」羅泳嫻、周漢明、簡信回、張芯熏等擔任玄學顧問。

《通靈之王2》和去年一樣，來自不同流派的20組參賽者，將各自拿出看家本領，通過製作組精心設計的數十條超乎想像題目，由海選進入10強後，再分成A、B兩組比賽，之後兩組的出線者，將進入總決賽大鬥法，爭奪成為「通靈之王」！

值得留意的是，今年除了有Solo上陣，還會有母女檔和情侶組合出現。觀眾比較熟悉的姚安娜將孖住女兒Celeste比賽，曾主持《閃電傳真機》的姚安娜，是一位塔羅占卜師，女兒在18歲時無師自通學會塔羅牌，而姚安娜爸爸亦是一名法師，三代人可算是「通靈世家」。

明晚和後晚播出集數是海選賽，20組參賽者齊集電視城古裝街進行第一個任務，以異能估出現場大型黑幕後的東西。

海選進行時發生小插曲，比賽開始時有參賽者已指現場有靈體，豈料新加盟節目的主持陳懿德，拍攝期間突然身體不適，全身標冷汗兼頭暈，要停止拍攝休息，更弔詭的是，收音師指陳懿德不適時，收音咪亦出現異常，節目中會公開相關聲帶！

她受訪時重提事件時心有餘悸：「人生未試過咁樣唔舒服，嗰陣Feel到自己就嚟暈低，因為當日係第一日工作，唔想拖慢個進度，即刻捉住Cathy諗住頂埋落去，但之後真係頂唔順，眼前一片空白，同埋完全聽唔到人講嘢！」德德續指思浩當時仍未知她出事：「因為思浩個位置睇唔到我，係有個參賽者突然話你個主持唔得喇，佢先見到我，好彩工作人員趕得切嚟接住我，如果唔係已經仆咗落地，後來我坐低咗休息一陣都好番好多。」

（即時娛樂）