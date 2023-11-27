中年好聲音2｜顏米羔深情演唱獲最高分 曾蜜詩獲谷婭溦調教 唱功有改進 (17:24)

歌唱真人騷《中年好聲音2》昨晚（26日）播出一集是第五部曲《廿四強導師分組賽！致敬傳奇巨星！》，評審團除了有肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有關心妍（Jade）暫替陳慧嫻出任評審。昨晚一集是24強導師分組賽的上半場比賽，經過一輪激戰，谷婭溦擔任導師的紅組獲得254分，彭嘉麗擔任導師的綠組獲得250分，韋綺姍擔任導師的藍組獲得247分，最終藍組的尹新杰被淘汰。

昨晚表現最亮眼的選手，非大熱顏米羔莫屬。紅隊顏米羔獻唱《留給這世上我最愛的人》，表演甫開始便大騷功架玩清唱，技驚四座；最終顏米羔憑深情演出，贏得全晚最高分的89分。對於米羔演出，張佳添大讚：「你同舞台愈嚟愈連為一體，今日你嘅聲音係最穩定嘅一次，啲力嚟得好舒服，Powerful之餘亦冇壓迫感，Feel到你穿透又參透嘅感覺！」Jade說：「你一開頭嘅清唱，我已經同肥媽講一定得啦，除非中間跣胎！」周國豐更直指：「你係今季其中一個大熱門。」

紅組曾蜜詩則在谷婭溦的指導下，表現大躍進！以紅色旗袍和毛毛披肩上陣，化身上海歌女、獻唱李香蘭的《三年》；擅長「嗌歌」的蜜詩一改風格大晒低音，最終獲得87分不俗成績。

肥媽說：「真係要讚呀！好恭喜谷婭溦，蜜詩由第一屆（季）到𠵱家成日嗌歌，但原來佢低音咁靚，之前冇人發覺佢有呢樣嘢，佢以前好唔聽話。」谷婭溦笑言：「𠵱家佢真係好聽話，我講咩佢就做咩。」伍仲衡亦笑言：「恭喜你（曾蜜詩），你終於明白咩係唱歌，唱歌唔係鬥高音，你𠵱家感動到人。」

另一亮眼選手可算是鄭梓浩，外形斯文的梓浩與朱博文跳唱《冰山大火》，兩人勁歌熱舞一唱一和，非常合拍，最終獲得87分。梓浩好「舞」功令人眼前一亮，伍仲衡笑言：「梓浩你令我刮目相看。」Jade說：「博文你唱呢隻歌我諗應該掂啦，你唱《頭髮亂了》唱得好好，點知你被梓浩比下去，梓浩使盡渾身解數，拋低咗好多包袱。」張佳添則笑說：「好開心你哋唔吝嗇你哋嘅肢體，雖然有啲位跳到有啲似蛤蚧，你哋仲要着住綠色衫，但呢個冇扣你哋分，我睇得好開心。」

獲得上半場最低分的藍組，經評審團退庭商議後須淘汰尹新杰，肥媽說：「邊個走我哋都唔想，只好揀（藍組）最低分嘅一個。」

（即時娛樂）