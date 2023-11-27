中年好聲音2｜劉威煌爭3甲信心不大 黃劍文搬屋方便比賽 (18:44)

無綫節目《中年好聲音2》昨晚（26日）相約到酒吧收看節目兼搞謝師宴，邀請導師彭家麗、谷婭溦、韋綺姍出席。肥媽Maria Cordero、黑妹李麗霞、車婉婉、吳大強等也來湊熱鬧。

《中年2》比賽戰况愈來愈緊張，入圍24強的參賽者大部份都有現身。劉威煌與黃劍文對爭入3甲，不敢抱太大信心，因覺得對手實力太強。劉威煌說：「顏米羔、譚輝智、安雅希，唱功都好厲害。最開心大家沒有私心，會互相提點，與當年我參加《超級巨聲》有點不同。當年自己參賽已30歲，其他對手比我年輕，大家都有鬥心好想入行。今次《中年2》比賽氣氛就不同，可能大家年紀較大，有人生歷練，在整個過程成班人一齊都很舒服。」

曾有比賽和舞台經驗，劉威煌仍自覺有很多不足，例如常擔心犯錯，令演出不夠揮灑自如，只好提醒自己不計較名次，只求每次表現愈來愈有進步。即使今次再落敗，他亦不打算再參賽，因為能夠人到中年仍能入圍歌唱比賽已是很幸運，已掙了很多寶貴經驗。

黃劍文亦同意劉威煌，比賽對手實在太強，只能盡力而為，預告會化上濃妝作Rock爆演出，並邀請好友尹新杰幫他排舞。本來居於元朗的他，為了遷就比賽，決定搬到港島區，跟朋友夾份租屋住。黃劍文解釋：「由於比賽錄影時間很長，之前又忙為台慶演出綵排，每次來回返家沒有太多時間休息。為有更多精神專心作賽，所以決定搬，近日不停在家執拾物件。」40歲黃劍文透露已接到明年工作，經濟收入穩定，且付給家人的支出不算多，所以生活負擔不算太重。

（即時娛樂）