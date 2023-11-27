湯洛雯爆未婚夫佔有慾強 對馬國明咀何依婷冇感覺 (17:40)

湯洛雯和何依婷兩位準人妻難得同場。（劉永銳攝）

湯洛雯表示有收看馬國明在劇中咀何依婷，但她表示沒有感覺，亦不會呷醋。（劉永銳攝/資料圖片）

湯洛雯（靚湯）、何依婷兩位準人妻，今天（27日）到中環出席婚嫁服務頒獎禮，靚湯談到與未婚夫馬國明婚前密密工作吸金，笑說：「托賴，多多工作都不拘，要幫補辦婚禮開支。」

她透露沒有聘請婚禮統籌師，為省錢會擔當精明師奶，親自跟商戶講價，她說：「馬明覺得是一筆小數，叫我不要計較，我明白男人出手比較豪，但小數加埋好可觀，省到錢可以去一程旅行。」她指籌備婚禮之初，已跟馬明協議不能嗌交，每當有情緒就會等冷靜再談，雙方並沒有嗌過交。

談到婚禮揀選亞熱帶地方，靚湯表示與馬明本來喜歡凍的地方，但顧及雙方年邁父母，不太適合飛太遠地方，當被追問婚期？她笑說：「總之聖誕我們會在香港過啦！」馬明預告婚禮上會跳舞，靚湯指西式婚禮多會安排一對新人共舞，也特意請舞蹈老師教跳舞，她說：「我叫舞蹈老師教馬明跳超簡單舞步。」

提到馬明在台慶劇《新聞女王》中，跟何依婷有激咀戲，靚湯有收看，但沒有太大感覺：「我會笑他，不會呷醋，演員工作就是這樣，我初入行已經看過他和楊怡（楊茜堯）在《On Call 36小時》拍咀戲。」

她笑馬明於《新》劇角色花弗，跟現實不同：「聽到他劇中講溝女對白，救命，他不要對我講這些說話，會嚇親我。」她大爆馬明佔有慾強，倒過來會介意她拍親嘴戲，她甜笑說：「我寧願他介意，好過他不在意我的事。」

（即時娛樂）