何依婷跟未婚夫性格佛系 搞小型婚禮 冇請阿佘李施嬅：冇位呀 (18:24)

阿佘曾在電視訪問鏡頭前，揶揄何依婷跟劇中角色沒反差，惹2人不和傳聞，依婷說：「她不是針對我，我認識的她只是講笑，她太入戲，Man姐是這樣！」（資料圖片）

準人妻何依婷6月在巴黎拍婚照，她和湯洛雯（靚湯）今天（27日）出席活動時透露，已完成中式過大禮儀式，註冊結婚和婚禮則定於年底，她笑稱籌辦婚事期間，發現自己原來是個不執著的人：「婚禮舞台不能太長太高、加花，我就算了吧，不會因小事不開心，婚禮只是一日，但婚姻是一世，不想為了婚禮和未婚夫鬧交。」

而她和未婚夫性格佛系，面對婚事很輕鬆，完全沒有嗌交，更難得雙方家庭沒要求，婚禮不需要大排筵席，只邀請摯親的親友，又預告姊妹團成員有蔡嘉欣、陳詩欣、張秀文及鍾晴。

提到她在《新聞女王》中，與馬國明有多場激咀戲，她表示：「最近跟未婚夫好忙，沒太多時間見面，未知對方有沒有追看。」問到婚禮會否請《新》劇的拍擋佘詩曼（阿佘）和李施嬅等，她又說：「無位呀，她們明白的，我只是搞個小型婚禮，之前劇集首播飯局，我未婚夫都有出現跟大家打招呼。」

阿佘早前在電視訪問鏡頭前，揶揄她跟劇中角色沒反差、將婚事收埋，惹起不和傳聞，她回應：「她不是針對我，我認識的她只是講笑，她太入戲，Man姐是這樣！」

至於她在《新》劇演出惹負評，被網民批演技浮誇，她表示最近好忙，未有認真細看外界的反應，會保持平常心：「拍出來的作品實有好與壞的聲音，不會因被讚有進步特別開心，亦不會被踩特別不開心，總之我對自己有要求，會繼續努力求突破。」

相關新聞：湯洛雯爆未婚夫佔有慾強 對馬國明咀何依婷冇感覺

（即時娛樂）