群星襲亞博開騷High爆全場 陳慧琳壓軸出場為巡唱「預演」 (20:55)

天后陳慧琳（Kelly）日前聯同「太極」樂隊主音雷有輝（Patrick）及鄧建明（Joey Tang），以及泳兒（Vincy Chan）、曾比特（Mike Tsang）、MC張天賦及周吉佩 （吉吉），於亞博為保險公司舉行的音樂會演出，陣容鼎盛。

Patrick及Joey先為音樂會打頭陣，Rock爆亞博，及後Patrick與吉吉再次演繹中年好聲音時合作的歌曲。而首次於亞博演出的Mike則帶傷上陣，他表示踩滑板弄傷的舊患復發，不過仍落力演出。

當人氣爆燈的MC出場時，炒熱全場氣氛，尖叫聲不斷，他唱出《記憶棉》及《世一》。至於壓軸出場的Kelly，當晚又跳又唱，狀態十足，更聯同Dancers跳唱重新編曲的《花花宇宙》及《談情的價值》，最後以《最佳位置》為音樂會劃上句號。

Kelly直言算是為外地舉行的巡迴演出「預演」，她提到今次演出的3首歌的是大會特別要求獻唱，又透露不同地方的粉絲都對歌單有要求，她說︰「不同的粉絲都有想聽的歌，之後外地的演出都會特別設計，而在香港開演唱會時歌單也會有改動，迎合他們的心意。」

至於服裝方面，Kelly透露外地的巡唱中，也會有新的造型服飾，她表示︰「因為還未試身，但如果穿上後覺得好睇，會全部更改。其實我想穿一些容易更換的服裝，因為演唱會上我會擔心不能在指定時間更換衣服，加上做騷又會有耳環、戒指、扣針的配搭，會增加更換造型的難度。」Kelly又指因為每一場的服裝都有不同，所以每一場在更換造型上都會有新挑戰。

（即時娛樂）