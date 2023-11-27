朱咪咪澳門開騷否認退休 自嘲骨頭脆 樂為老人家免費獻唱 (20:10)

朱咪咪日前在澳門完成「《過大海》系列之朱咪咪 ME TIME演唱會」，當晚演唱會座無虛席，朱咪咪在台上施展渾身解數，令觀眾度過愉快晚上。

朱咪咪先以一曲《飛躍舞台》為演唱會揭開序幕，唱至中段時咪咪姐自問自答：「係咪未見過我咁靚呢？仲要唔係普通嘅靚，係好鬼靚！」

現場有觀眾大叫咪咪姐好靚，她聞言說：「我好靚？我知！我預備咗廣東歌同國語歌唱畀大家聽，之前喺新加坡畀記者誤會我退休，唱咗咁耐歌，我退休去邊度搵錢？我已經因為辛苦要捱更抵夜唔拍劇，開演會就幾好同舒服，當大家自己人咁傾吓偈，大家有問題可以隨時問我，除咗銀行戶口外，既然咁耐冇嚟澳門，下次又唔知幾時先再同大家見面，呢首歌我諗到實啱你哋聽！」

咪咪姐接着唱出《相識也是緣份》，其間有歌迷獻上一支玫瑰花給她，她笑說：「乜𠵱家環境咁惡劣咩？送花乜唔係送一紮？送一支？咁呢支花插邊好呢？屋企啲花樽咁大個，是但啦，揸住先，唔緊要！」咪咪姐的演唱會嘉賓包括Solar的Julio以及陳慧敏，陳慧敏出場時獻唱《至少還有你》，之後她和赤膊上陣兼只穿上孖煙囪，來自「歡樂馬介休」的龍哥和「膠街架」的中村兩位網紅合唱，令觀眾捧腹大笑。

再度出場的咪咪姐繼續獻Sing，在唱《愛拼才會贏》時，到台下和觀眾握手，有觀眾即時把握機會贈利市給她，最後她以一曲《喜氣洋洋》完成演出。

咪咪姐受訪時表示，已經不記得上次來澳門時曾和什麼人合作，所以現時有人問她其他事，她也看日記薄，因為每天也有很多事，真的怕忘記了。她續說：「雖然和表演嘉賓 Julio 、陳慧敏及兩位網紅龍哥和中村沒有太大交流，不過也曾看過他們的演出，希望再有機會合作時可以有更大的交流，可以多點互動。」

咪咪姐續說：「我現在已不是18歲卜卜脆，是骨頭卜卜脆，所以要減些工作，不過我每個演唱會的流程和對白，也是由我自己負責撰寫和創作的，因為站在舞台上只有我最熟悉觀眾，我知道他們想要什麼，如有些環節是很隨意，才能和觀眾溝通，他們的反應便給我動力；在香港、新加波和馬來西亞，只要有老人家想聽我唱歌我也會去免費唱歌，因為這些老人家很熟悉我，他們看我的電視劇和電影，他們見到我如見到老朋友般，正所謂千金難買長者笑，看到他們那麼開心，又何必要收錢。」

（即時娛樂）