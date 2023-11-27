許廷鏗聖誕開騷投資7位數 不惜得罪家人 贈鄭欣宜「免死金牌」 (23:46)

許廷鏗表示自組公司雖然經營辛苦但開心，他表示增加不同聽眾層面，以前大家只看電視知道他唱歌，現在對他的印象有所不同。（劉永銳攝）

許廷鏗為答謝欣宜復出首個工作獻給他，親手寫了一張「免死金牌」送給對方，當對方有任何事需要到他，一定會幫手。（劉永銳攝/Ig圖片）

許廷鏗自組公司後貫徹一年一騷，今年聖誕期間寧得失家人，首度舉行戶外個人騷「SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ」，與粉絲共度佳節。

許廷鏗指今次有別於一般戶外騷，舞台會有少少設計，希望觀眾聽歌之餘，同時有視覺享受，雖然製作費比想像中大，投資達7位數，但願意投資，當送給歌迷的聖誕禮物。

許廷鏗表示母親是聖誕節生日，侄女是Boxing Day生日，他一向會放假陪伴慶祝，今次獻出第一次聖誕開騷，不惜一次過「得罪」兩個家人，他說：「安排他們入場聽歌，之後再補祝。」

上次開騷只唱新歌，許廷鏗直言有觀眾表示要𠝹櫈，表明今次會有舊歌，是舊歌大酬賓。表演嘉賓方面，他稱仍要保密，只能說有好多新歌手，亦有很多老朋友。

老友鄭欣宜久休復出為他的新歌《一場同學》擔任MV女主角，許廷鏗還不知欣宜可會為演唱會上台任嘉賓，他說：「我希望她會來，如果想做當然會給她一個位，她只要肯來就隨時有位置上到台，來看都好吖！我更加希望她可以過來enjoy，聖誕節出來開心一下，原來我很不慣開騷沒有她，她有很大作用，會帶動到周邊的觀眾high好多。」

他透露為了答謝欣宜復出首個工作獻給他，親手寫了一張「免死金牌」送給對方，當對方有任何事需要到他，一定會幫手，他說：「見到大家喜歡個MV都好開心，主要目的是讓她向大家報平安，希望大家見到一個開心和身體健康的她，她的狀態其實好好，拍攝時一貫和其他演員玩到癲。」

欲知專訪詳情，請留意明天（28日）明報娛樂版。

（即時娛樂）