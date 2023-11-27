麗英新歌以貓喻己兼答謝粉絲 邀朱栢謙拍MV表達父女情 (22:30)

「小薯茄」成員麗英上周推出新歌《貓之報恩》，歌曲以貓咪角度出發，並以貓比喻自己答謝粉絲多年愛戴。這兩個要求令填詞人黃偉文（Wyman）直呼「大挑戰」，完成後笑言希望能滿足雙方兩個願望。新歌MV邀來朱栢謙（朱謙）演爸爸，還有特別嘉賓「阿炳」，令麗英對MV作品特別滿意！

麗英問朱謙如果自己真的是他女兒，會感覺如何，朱謙大讚麗英有才華而且努力上進，絕對可以放心。2人在5年前已合作拍劇，麗英感謝對方在百忙中抽空演MV，而朱謙亦開心可以參與是次拍攝，令他見證麗英成長和進步：「我哋認識咗一段時間，都好耐冇見、都好掛念佢，我覺得佢好好，希望佢可以繼續努力做自己喜歡嘅嘢。」麗英直言自己就像追星一樣，因為小時候看朱謙舞台劇長大，此言一出令朱謙也感尷尬。

談到自己與貓最相似的地方時，麗英直言自己有時像貓般傲嬌，很多說話或感覺亦難於表達：「就如我們和貓咪玩耍時，牠們未必理會人類或沒什麼反應，但其實牠們心底都非常喜愛自己的主人。在歌曲錄音時，麗英嘗試代入貓咪的角度演繹歌曲內容：「唱到『感覺像隻貓』時，我真係有幻想自己好似隻貓咁嗲，腳步輕輕掂落地果種感覺。」

歌曲由黃偉文（Wyman）填詞，麗英說：「後來我同Wyman傾返計先知道，原來佢覺得要多謝fans同埋貓呢兩樣野大纜都扯唔埋、係好大嘅挑戰。不過最後嘅作品都好成功、好可以表達我想講嘅嘢，所以我都好多謝佢！」

（即時娛樂）