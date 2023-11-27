江海迦東莞演唱會 與薛凱琪合唱《Better Me 》回憶失戀 (21:12)

江海迦（AGA）日前在東莞銀行藍球中心舉行《AGA ONEDERFUL LIVE》的第二站巡迴演唱會，全場爆滿。是次演唱會她特別邀請一位在她的創作生涯中非常重要人物-薛凱琪（Fiona）任嘉賓。AGA出道前還是作曲人，創作3年都未獲任何歌手賞識，直到Fiona聽到《Better Me 》的demo，便向公司表示一定要錄這首歌，結果令AGA成功賣出第一首作曲的作品，所以AGA至今仍然很感激Fiona的賞識。

AGA說《Better Me》也是她人生中第一首歌，她寫歌的原因是失戀。她說：「第一次失去一段感情嘅時候，我覺得好可惜，就喺度諗究竟自己做錯啲咩呢？每次唱呢首歌，我都會激發自己，勿忘初心，be a better me。我做作曲人嘅時期，三年嚟都無人欣賞我啲歌，直到有一日，零晨3點有人message我，話呢首歌嘅訊息同故事令佢好感動，跟住呢首歌仲好受歡迎，令我覺得原來我都得㗎喎，我都可以寫到歌，非常之多謝你，唱我呢首歌。」Fiona亦覺這首歌療癒了自己，她對AGA說：「你唔單止係寫到歌，你仲唱到歌，又跳到舞。你原來係因為失戀寫呢首歌，雖然你係愛情上嘅失戀，但我係成個人生都失戀嘅時候，人生呀，個腦呀，好多方面都... 就係因為呢首歌嘅demo 鼓勵咗我。所以我就同公司講我一定要唱呢首歌，其實我當時隻碟係已經夠晒歌，但我都一定要唱。你以為你做一首歌療癒自己嘅心靈，其實你都療癒咗我，同埋幫助咗好多人療癒佢哋嘅心情。我真係好想同你講，我好多謝你。希望你嚟緊可以再作多啲歌，俾多啲正能量我哋。」兩人首次同台合唱《Better me》，AGA感觸得眼泛淚光。

AGA稱今次演唱會見到很多熟識的面孔，有很多香港的fans組團支持，又有成都、東莞 、佛山、廣州等地的fans，他們跟著AGA一起走巡迴，所以令她很開心。日前AGA綵排時不小心弄傷了右腳，膝頭位置筋腱發炎，非常疼痛。她原本想忍痛完成所有舞步部分，但由於舞台設計呈斜傾角度，加上開場時solo部份有些坐在地上的舞步，會對膝頭蓋做成壓力，故此排舞師特意改動舞步，她順利完成演出。

（即時娛樂）