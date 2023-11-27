姜濤藉新歌《岩巉》談愛情 MV與林思廷再續情緣 (22:55)

姜濤推出新歌《岩巉》，借用黃偉文Wyman的歌詞，分享自己誠心等待真命天子來臨的愛情態度。姜濤不排除如遇到合適對象，也會像MV裡平行時空的姜濤，勇敢去愛。

《岩巉》由林家謙作曲，原來已是差不多兩年前的作品，姜濤分享歌曲誕生的經過：「大概年幾兩年前聽到林家謙老師這個曲，一聽就被intro琴聲吸引咗，即刻好想搵Wyman老師填這隻歌，由他的角度觀察我去寫這隻歌，所以好驚喜他用『岩巉』這個廣東話獨有的詞彙，亦好好奇點解他會咁樣寫我。我有問過Wyman老師，他覺得我對愛情是一個好有耐性的人，不會急於輕易搵另一半，用『岩巉』不是因為我哋好奄尖，而是我哋真的好誠心去等待完全適合我哋的另一半。」

今次《岩巉》MV其實是《愛情簽證申請》的延續，姜濤再次做回自己，飾演備受注目的藝人。不過MV中的姜濤面對喜歡的人，卻毫不保留地保護對方，愛對方。MV的故事，姜濤有給予自己的想法：「MV是同導演一齊構思，做返平行時空裡面的姜濤，如果他真的拍拖會點做呢？當我遇到一個真的好啱嘅人，我會奮不顧身去保護她，同埋會向大家宣布我好鍾意這個人。咁啱《愛情簽證申請》MV最尾寫住To Be Continued，仲有個續集未拍，好想自己作品有個完整性，不如今次完成埋佢，當是另一種平衡時空的延續。兩個MV入面有好多小細節是可以對得上，希望大家可以發掘到這些彩蛋。」

今次再次找來林思廷Tammy擔任女主角，姜濤跟對方因為《超感應學園》而成為好友，有對方的加入，也減輕了劇組的工作。姜濤說：「我哋這個Project都好趕，要在好短時間確認好多嘢，定了Tammy後，就慳好多功夫，實在好多謝她的幫忙。我每次去台灣都會同《超感應學園》班朋友見面，一直有保持聯絡，所以同Tammy冇話生疏了，拍攝過程都好順利，又好開心。」

不論是《岩巉》的歌詞，還是MV，談的都是誠心等待，勇敢去愛的態度，那麼姜濤又是這種人嗎？姜濤親自給大家一個答案：「我依家冇話想拍拖住，不夠膽諗太多嘢，因為自己本身已經有太多事情要處理，所以如果再加多一份愛情，未必處理得到，暫時是事業為先。」

（即時娛樂）