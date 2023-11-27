UFO專家卓飛被妻爆出軌 親證因分歧結束16年婚姻 (23:57)

曾主持ViuTV《阿美利堅有外星人》的UFO專家卓飛近日被結婚16年的太太Grace在社交平台爆他出軌，並且上載卓飛為疑似小三Nicole慶祝生日，兩人親密咀嘴的照片。Grace直言不能長廂廝守，因為她不能接受背叛，不能接受出軌，16年換來心碎，又說人在做，天在看，背叛是一場乾淨俐落的骯髒謀殺。事件曝光令一直留意UFO或神秘學的粉絲議論紛紛，卓飛於今晚（27日）現身，在直播網台節目《MJ13show》親身就出軌事件作剖白。

卓飛在節目開首就表示會先講近日自己在娛樂版登場的新聞，考慮過是否要做回應，他說：「這是家事!關你咩事？」他提到若果有網民因這件事要取消訂閱他的節目也沒有問題，但不包括退款。他決定分享內心說話但並非回應，強調若有花生友等他數臭前妻Grace，他肯定不會這樣做。他先讚Grace是好人，16年的夫妻關係中，自己很尊敬她，但夫妻間有價值觀、處事方向或少少政見分歧，他們變得沒有溝通。人生經歷的轉變，他跟另一半變得不能溝通到無法彌補的階段。卓飛稱曾努力補救但最後也沒有法子，他至今仍掛念與愛對方但他承受壓力與情緒崩潰，兩人已沒法子一起生活，自己只有感恩對方16年的愛護。

對於疑似小三Nicole的身分，有傳她是卓飛的粉絲。他強調跟Nicole不是他的粉絲，他們是多年朋友，對方有協助他的網台節目推廣，但網民指他「食粉絲」並不成立。對Nicole被指是小三或狐狸精，卓飛自言沒有欺騙對方自己是有家室的身分。兩人的關係在他情緒爆發，自殺邊緣時，是在身邊救他的救命恩人。最後他再提到Grace，指對方給他送「禮物」，令他成為全城哄動的人渣。他想不到對方會這樣做，16年相處，原來自己也不太了解她。

（即時娛樂）