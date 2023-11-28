張敬軒稱選情告急陷中年危機 發表競選潮文兼落區拉票 (12:31)

有自稱是姜糖的網民，也有衝動想投票給軒仔。（Ig截圖）

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》將於明年1月1日舉行，當中「我最喜愛的男歌手」最後5強包括尹光﹑張敬軒及MIRROR的姜濤﹑陳卓賢和盧瀚霆。尹光日前表示看好張敬軒獲獎，而軒仔近日也在社交平台積極拉票，兼發表樂壇政綱。

昨晚軒仔在Ig貼出競選海報拉票，並以口號「#你一我一票軒公80還唱跳」，軒仔還自嘲選情告急，陷入「中年危機」，他在Ig發表競選潮文：「低調是我的性格，努力是我的承諾; 你的選擇不會錯，我的承諾不會空！給我一個機會, 還你一個驚喜!給我一個舞台，還你一個精彩!樂壇未來，你我共創！今天求票不努力，明天努力去求票。回饋樂壇，從我做起，心中有情，聽眾有心！#張敬軒夠票純屬謠言 #正式進入事業更年期 #吖唔係 #係耕耘期至啱 #希望可以耕耘到你嘅一票。」

軒仔昨晚還身體力行，身上掛了彩帶，並落區派單張給市民作近距離接觸，呼籲大家投他一票，沿途獲不少支持者打氣，氣氛熱鬧﹗

至於網民的留言也相當精彩，有自稱「姜糖」的網民也留言給軒仔：「我係姜糖，但見到您咁都突然有衝動投比前輩嘅您。」軒仔也留言回應：「衝動不如行動，無論投票與否，都多謝你。」亦有網民爆粗笑軒仔：「舊年又唔見你咁積極。」軒仔也大方回應：「舊年中咗covid吖嘛。」

（即時娛樂）