新聞女王｜跟何依婷爭上位爆惡鬥 高Ling扮眼濕濕乞人憎 (13:06)

飾演熱血新丁的王敏奕贏盡關注，除了因為可愛清純四眼Look贏盡關注，她的「超現實」熱血及傻勁亦感動無數網民。（大會提供）

高海寧和何依婷為爭上位惡鬥，高Ling雖然在劇中乞人憎，但網民甚為受落。（大會提供）

無綫台慶劇《新聞女王》昨（27日）晚播出一集，共有3個高潮位，3個均由Man姐（佘詩曼飾）引發。Man姐玩「假辭職」激嬲方太（龔慈恩飾），為免文家軍及佐治（馬國明飾）黨勢力過大，方太暗示飛爺（鄧智堅飾）提拔SNK第3名潛質領軍人物，飛爺鎖定張家妍（李施嬅飾）為目標游說，反遭家妍奚落。

Man姐「假辭職」亦引發曉薇（何依婷飾）及Cathy（高海寧飾）對「Prime time女主播」虎視眈眈，2人恨上位恨到出面，除各自出招在後樓梯夾攻佐治（馬國明飾），報道四級大火時又爭住搶鏡，Cathy不但以「假眼淚」先贏一仗、及後將相關新聞資料倒背如流，亦將曉薇技術性KO！Cathy一角雖然自大、高傲又不擇手段，但網民對其角色依然甚buy，笑言「乞人憎得嚟幾過癮」﹑「高ling扮眼濕濕好鬼頂癮。」

除了SNK的權鬥核心，就連清純新鮮人劉艷（王敏奕飾）亦受牽連，Man姐為了力挽狂瀾，親自致電身處火警現場的劉艷、要求劉艷為其取得火場內畫面，劉艷二話不說衝入火場，並連累同行攝影師家明（吳業坤飾）身陷險境。

今（28日）晚進入火場的劉艷與家明將和外界失聯，令家妍十分擔心；另邊廂Last Day的Man姐，在近20名同事支持下，殺入大火現場直播，再次展現超霸氣型格一面，可惜中途被佐治設計誤入爆炸範圍，直播信息一度被炸至中斷。

昨晚一集上位小花及小生們均有亮麗演出，除了依婷及高Ling，劉艷與家明這一對亦各有各出彩。雖然家明口衰衰經常潑劉艷冷水，但其實口硬心軟，昨晚家明冒濃煙衝入火場、邊咳邊找劉艷一幕相當感人。網民對於這位「口衰衰攝影師」相當受落，除指坤哥入型入格，又指他在《新聞》的演出與另一部台慶劇《香港人在北京》截然不同，讚坤哥演技有進步，並看好今年有兩部台慶劇揸手的他，有機會問鼎台慶頒獎禮的男飛躍獎。

飾演熱血新丁的王敏奕昨晚贏盡關注，除了因為可愛清純四眼Look贏盡關注，她的「超現實」熱血及傻勁亦感動無數網民，王敏奕雖然只出場3集，但每次出現不是撞板就是身陷危機，問到王敏奕如何看待這個角色，她笑言：「初初睇劇本有少少驚大家討厭佢成日闖禍，不過有人覺得佢激心、有人覺得佢可愛，咁先係有血有肉嘅人。」

王敏奕笑指自覺某些地方似劉艷：「最近有報道提返我當年衝去學演戲，我都係會為理想不顧一切咁衝嘅人！另一個似嘅地方係我哋都好有同理心，劉艷Stupid唔係佢真係蠢，而係佢冇咁多機心，永遠做咗心裏面把尺覺得啱嘅嘢先，有社會經驗嘅人可能會覺得咁樣係蠢。呢個角色最難演嘅，就係點樣令大家覺得佢唔蠢。」

另外，官方發放的拍攝花絮，坤哥與敏奕為了拍攝火場內戲份可謂吃盡苦頭，除了要化成「黑面貓」，王敏奕更要在真火中來回奔走；總監製鍾澍佳受訪時指雖然現場用的是低溫火，但仍有一定熱度，難怪王敏奕拍攝時不但熱到嘩嘩叫，更一度被真心嚇親露出真實反應，佳導說：「因為啲火都嚟得好突然，所以有幾吓敏奕係真係驚嘅，但佢話咁樣仲好，因為可以畀到真實反應觀眾。」

（即時娛樂）