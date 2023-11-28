叠影狙擊｜黃宗澤拍咀嘴戲駕輕就熟 拍喊戲勁投入 (13:45)

無綫台慶劇《叠影狙擊》昨（27日）晚播出一集，繼續以梁曦（周秀娜飾）身分行動的曉晨（周秀娜分飾），在爸爸天齊（于洋飾）的遺物中，找到自己童年時父親親手製作的鵝卵石手繩，心情低落的曉晨到酒吧買醉，陌生男向她落藥疑有不軌企圖，幸好友沈飛飛（朱鑑然飾）通知晟杰（黃宗澤Bosco飾）並及時趕到，感動獲救的曉晨主動獻吻，2人發生關係，翌日曉晨鼓起勇氣向晟杰交代真實身分。

昨晚Bosco在夜店英雄救美後，與半醉的娜姐當眾咀嘴，甜到爆裂。Bosco受訪時被問及與娜姐咀嘴前準備時，他笑言：「當然有做足準備，食咗薄荷糖。」至於同牀戲，Bosco表示一take過搞掂：「基本上冇NG，大家太熟，上一秒傾緊偈，下一秒導演嗌Action已經惜，之前拍過好多呢啲場面，電視尺度又唔會好過分。」

根據官方早前發放的花絮片，Bosco與娜姐正式拍牀戲前，不但未見尷尬，更各自搓手保暖；導演嗌Cut機後，2人笑到見牙唔見眼。昨晚Bosco更曬「喊功」，當晟杰驚悉梁㬢已死時，感到難以置信、獨處時落下男兒淚，Bosco坦言拍攝該幕喊戲時勁投入：「拍之前幾個鐘都處於好安靜狀態，連相識多年嘅導演，都唔敢搵我傾偈。」提到晟杰愛得盲目，Bosco亦坦言：「晟杰知道曉晨有咁多破綻，一早已經產生懷疑，但依然默默忍受又幫佢做嘢，絕對係被愛情蒙騙嘅神探！」

（即時娛樂）