陳家樂用電影對白向連詩雅求婚 曾撞破衛詩雅跟男生約會 (14:49)

陳家樂、衛詩雅、楊偲泳、談善言昨晚（27日）到銅鑼灣出席電影《不日成婚2》首映禮，陳家樂獲太太連詩雅（Shiga）度身訂做型仔Look，他即場彈結他，與戲中拍檔朱栢康和岑珈其合唱電影主題曲。

陳家樂表示戲中與衛詩雅演夫妻，很多影迷看完優先場關心他如何處理婆媳關係，他表示Shiga和奶奶的關係非常好，經常通電話講他壞話：「她們連成一線對付我，我都甘願做衰仔。」

衛詩雅的小侄女衛瑋妍，2年前在《不日成婚》首映上踢爆家樂和Shiga戀情，今次家樂見到瑋妍即說：「你走先啦！」問他怕被踢爆Shiga懷孕？他笑著否認：「不是，我們順其自然，有就開心，未有就先享受二人世界。」

家樂又回想向Shiga求婚時，借用戲中求婚對白，他笑說：「戲中講我和衛詩雅在疫情幾年困獸鬥式相處，最後沒有互斬對方，便決定結婚，由於對白太入腦，我向Shiga求婚時，不自覺念了這些對白，我已做打底工程，叫太太入場看戲就會明。」

單身的衛詩雅直認身邊有圈外追求者，若然有感情有進展，定會公開分享，但每次跟異性約會都被家樂撞破：「以前跟家樂住同一屋苑，大家好有緣，我約對象初次去食飯了解，出入都被家樂見到，家樂跟Shiga拍拖又被我遇到。」家樂大爆衛詩雅被撞破約男仔時表現尷尬。

談善言與楊偲泳第4度合作拍戲，兩人表示很投緣，更試過結伴旅行，阿談笑說：「我見她不開心，於是叫她一起台灣，她沒有帶衫，都穿我的衫，內衣就不合身了，她身材太勁了。」性格內歛的阿談直言感情未有著落，想講都無法講，問偲泳會否幫手介紹對象？她說：「有難度，男仔將冰山劈開，需要大隻、熱情才可！」

（即時娛樂）