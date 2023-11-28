林盛斌被移居港人感動到眼濕濕 跟細細粒重演「老表」經典場面 (16:42)

林盛斌（Bob）前年化身教父Bobfather ，舉辦《The Bobfather 2021》香港棟篤笑，透過自嘲及自身經歷、工作、家庭、娛樂圈等趣事分享，鼓勵正在面對逆境困難的每一位朋友、輕輕鬆鬆同大家渡過兩小時；「Bobfather」的理念更成功遠赴到荷蘭、英國，吸引了不少移民海外的港人撐場，就在Bob以為為大家打氣時，英國一場聽到台下幾句「加油呀！」及「我哋好鍾意你㗎！」時，今次反到Bob被鼓勵到，他感動到眼濕濕。

荷蘭、英國站落實舉行時，Bob已經好興奮，到真正抵達當地，在街上紛紛遇上港人，彼此問候分享生活，Bob感覺已經不同：「去到咁遠，大家同聲同氣咁互相問候，好似撞番好多好朋友，到知道有啲香港人專程揸幾個鐘車嚟睇更加感動，到我以為個騷可幫海外嘅香港人打氣加油，點知佢哋台下嘅回應，反過嚟鼓勵咗我，真係失禮晒，我已經好努力叫自己盡量去控制情緒，搞唔掂，最後啲眼淚都係忍唔住，滲咗少少出嚟。」

英國站後，Bob在剛過去的周末來到佛山，是Bobfather巡演中最多座位一場，Bob直言亦是最大壓力一場，事關3000個座位，同日又有好幾個大型演唱會撞期，但好感恩騷前幾日悉數賣出，說：「好開心同大家過咗一個愉快、正能量嘅晚上，亦要多謝老拍檔細細粒（陳嘉佳）驚喜演出，同我重演番『老表』經典一幕。」

佛山站順利完成後，12月9日Bob將移師澳門倫敦人舉行，這次是阿Bob繼2017年後，第2次在澳門舉行棟篤笑，Bob自言壓力又不同，事關Bobfather源起香港，2年間巡演回到澳門，Bob說：「今次澳門站內容上，想同香港站有啲唔同，畢竟嗰時有部分關於疫情，嘉賓陣容亦需要畀到驚喜大家，令再次入場的觀眾滿意！」

（即時娛樂）