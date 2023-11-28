蔡卓妍回應「分」訊 否認第三者介入 為舊愛被誣衊平反 (17:29)

蔡卓妍首度回應跟舊愛Anthony分手一事，她否認有第三者介入，又表示跟舊愛仍是好友。（鍾偉茵攝/資料圖片）

蔡卓妍（阿Sa）、林愷鈴、朱鑑然、胡卓希今天（28日）到上環出席品牌時裝宣傳活動，剛度41歲生日的阿Sa風騷現身，當收到大會送贈的鮮花時，即擺出心心手勢，心情大好。

阿Sa與拍拖6年的富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）早前分手後，傳言滿天飛，有指2人分手是第三者C小姐介入，甚至有人猜嫌疑人物C小姐，是去年港姐季軍梁超怡和陳靜（DaDa）。

阿Sa受訪時首度開腔回應「分」訊，她澄清分手並不涉第三者，並為舊愛平反：「我們之間沒有第三者，分開之後，據我所知，他沒有其他目標，他都好慘，一路被誣衊，又沒有平台澄清，我們仍是好好朋友，經常一齊食飯，但單身男女有人追是正常。（他會看Twins演唱會？）他有找我訂票，我會幫親友盡量安排訂票。」

問到復合機會，阿Sa沒正面回應：「兒女私情暫時要放在一邊，我最近沒時間想，但過得好好。」 追問是否因為多追求者，所以才飛起Anthony，阿Sa否認：「我一向有人追，不過我好揀擇，現在沒時間理。（有沒有看得上眼？）有就答了你，沒有就大家知什麼事。（你Open接受新戀情？）我沒有Close過，好似24小時便利店這樣。」

講到Twins相隔多年於明年再在紅館開騷，阿Sa非常期待，最近重拾女團工作模式，感覺很大：「個人老了，變得感性，早前寫歌單時，眼淚湧出來，很多歌曲現在唱出來，感受很不同。」

她又提議根據Twins昔日不同MV、廣告電影造型，為每晚入場觀眾定不同衣著主題，希望大家一齊玩，忘卻煩憂，她說：「Twins台上新造型代表迎接未來，望住台下觀眾打扮，呈現過去回憶，都幾好。」

對於演唱會加開至8場，但供不應求，門票開售不久已爆滿，阿Sa得戚說：「都有可能加場，我們次次開騷售票都OK，哈哈！今次連我都不夠門票，欠下很多飛債，公司給我的飛很少，叫我不要跟粉絲爭，但我今次都無辦法，要跟粉絲搶門票，我要跟助手用飛行里數上網換自己演唱會門票。」

（即時娛樂）