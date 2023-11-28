新聞女王｜佘詩曼回應劇情離地 氣勢壓馬國明：一凹一凸最好睇 (18:14)

佘詩曼被捧為視后大熱，她說：「呢啲隨緣啦！如有份角逐，檔期容許都會出席頒獎禮。」（劉永銳攝）

佘詩曼被指氣場壓馬國明，她說：「只係兩個角色唔同性格，一凹一凸最好睇。」（劉永銳攝/資料圖片）

佘詩曼、李施嬅、王敏奕等今天（28日）出席無綫台慶劇《新聞女王》宣傳活動，一眾演員接受主播臨場反應能力考驗，該劇首周收視達24.4點，阿佘表示監製已在群組報喜，她感到開心，期望愈高愈好，問可有信心收視達3字頭？她說：「𠵱家係咪好難？希望啦，一路上緊已經好好。」

有前無綫新聞主播日前指劇情誇張離地，阿佘則說：「我覺得戲劇效果又可以有少少，畢竟係一套電視劇，而唔係紀錄片，都需要有趣味性。」

劇中阿佘與何廣沛及譚俊彥親熱戲備受關注，阿佘盼大家不要著重這些戲，全是為了交代人物角色性格。對於獲網民指氣場力壓馬國明，阿佘說：「又唔可以咁講，只係兩個角色唔同性格，一凹一凸最好睇，相比佢以前演嘅角色好唔同，今次都有火花。」談到被視為視后大熱，阿佘說：「𠵱家先播咗一星期，冇諗咁多，呢啲隨緣啦！如有份角逐，檔期容許都會出席頒獎禮。」

李施嬅與王敏奕在劇中是師徒組合，王敏奕稱很多人問她的角色會否黑化，問到是否拍得辛苦？她說：「我哋負責跑新聞拍外景，曬到額頭燶晒，唔似演主播日日喺錄影廠歎冷氣著羽絨，唔係投訴，出嚟效果好好。」李施嬅經常被問為何只穿同一件衫？她說：「係唔靚，不過型，我哋演呢兩個角色都豁出去，覺得做演員難得就去盡。」

無綫宣布合併頻道及裁員，王敏奕認為大公司的決定，對大家都不容易，演員就比較似自僱人士。問可有見到老爺曾志偉感苦惱？她說：「佢身邊有好多人可以畀好多意見，作為屋企人只希望佢足夠休息、身體健康。」

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（即時娛樂）