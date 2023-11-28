葛咸頒獎禮星光熠熠 妮坦莉寶雯童星出身沒受害自覺幸運 (18:19)

表揚獨立製作影片的葛咸獎（Gotham Award）昨在紐約舉行頒獎禮，《May December》女主角妮坦莉寶雯（Natalie Portman）現身。早前她接受網台節目訪問，首部主演電影《這個殺手不太冷》的導演洛比桑（Luc Besson）捲入性侵事件終撤控，當年兩人合作時她年僅13歲，被問及感受，妮坦莉表示，「我真的不知道，那時候我只是個小孩」。她自言對《這》片感受複雜，一方面展開了其演藝事業，但現在回看不免有點尷尬。妮坦莉稱不會鼓勵小孩子入行，自言當年沒受傷害是因為幸運，加上有過分保護她的雙親。

提起葛咸獎頒獎禮，除了妮坦莉寶雯出席，還有她在《May December》的拍檔茱莉安摩亞（Julianne Moore）、《Barbie芭比》女導演姬達嘉域（Greta Gerwig）及主角瑪歌羅比（Margot Robbie）、《花月殺手》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與莉莉格斯桐（Lily Gladstone）、《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）和嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、《法拉利》莎蓮活莉（Shailene Woodley）、阿當戴華（Adam Driver）及彭妮露古絲（Penelope Cruz）等，場面星光熠熠。

（即時娛樂）