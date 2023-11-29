張敬軒自爆2周前遇交通意外 座駕被撞 網民︰人無事就好 (13:40)

張敬軒今天（29日）在社交平台上載其座駕在交通意外後，車頭位置被撞毀了少許的片段，透露半個月前駕車時發生意外，幸他與同行友人也沒有受傷。軒仔說︰「兩個禮拜前畀人哋撞埋嚟，感恩Derek同我都冇事。噚日車廠通知部車整番要8-10個禮拜，第一下係有啲灰嘅，不過諗落人生就係咁㗎啦，有啲嘢日日『dut』喺你面前，隨時喺度，你又覺得好似老馮咁。到佢唔再應份咁樣存在嘅時候，你先至知道佢對於你嚟講嘅意義同影響。我望番轉頭，發現自己雖然得到過好多，但係同樣失去嘅嘢都唔少，唔係所有得到嘅嘢我哋都能夠永遠咁樣留住，唯一可以做嘅就係學識珍惜。」

「越識得珍惜，好嘅事物就會向你行埋嚟。如果你呢一刻或者今日過得唔好，試吓眯埋眼，諗吓自己有啲咩值得感恩嘅，同自己又好，同自己心入面嘅嗰個神都好，講聲『多謝！多謝令我擁有呢一啲嘢，我已經準備好接受更多開心嘅、好嘅事發生啦，你幫我安排啦！』然之後由呢刻開始，提高自己嘅靈敏度，細心發現吓生活上有冇一啲極微小嘅事，係畀緊一啲啟示你，例如各種『好彩』嘅事，咁就證明你嘅感恩已經被接收，你嘅一切都會慢慢變好！包括你呢一刻睇到我呢堆字，都係一件好嘅小事嚟，如果之前一路跟住自己嘅思維同習慣生活都冇乜大改變嘅話，不如試吓我呢個方法？」

陳婉婷及不少網民均留言對軒仔表示「人無事就好了」。

（即時娛樂）