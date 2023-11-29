新聞女王｜佘詩曼1集戲演6種情緒 楊明閃現客串演消防員 (14:47)

佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧等主演的台慶劇《新聞女王》，昨晚（28日）劇情講述玩「假辭職」玩出火的Man姐（佘詩曼飾）藉四級大火示範「新聞極致」，在近20名SNK News同袍協助下上演霸氣十足的流動直播。直播期間，她逐一解決突發問題，雖最終勝出漂亮一仗，惜未能挽回劣勢，被冠以「唆使劉艷（王敏奕飾）衝入火場」罪名之餘，更因離職後談及舊公司的專訪，刺激到SNK大老闆方太（龔慈恩飾）親自出手斷其後路。楊明在昨晚一集客串飾演救出劉艷的消防員，雖然只露出一雙眼睛，亦被不少網民認出。據知，走投無路的Man姐將在今晚一集扭盡六壬自救，出動「王牌」逼迫曉薇（何依婷飾），新角色屆時將會登場。另邊廂，SNK News眾人在Man姐離職後「食花生」，「姐是個傳說」的不同版本在新聞部不脛而走。

Man姐雖有心利用劉艷協助翻身，但沒想過劉艷會走入火場。當知道劉艷被困火場、生死未卜，難掩憂心的Man姐仍強裝鎮定繼續直播。當播出劉艷捨身拍攝的火場片段後，Man姐忍淚哽咽直播兼感謝劉艷。心存內疚的她看到劉艷被救出才鬆一口氣，一度激動至熱淚盈眶，但仍果斷地抹去淚水，掛着專業笑容完成離職前最後一次直播。佘詩曼在這場戲中演繹了高傲、自信、憂心、安慰、內疚、強裝鎮定等多層次情緒，被觀眾讚「演技太強」。

昨晚一集還揭出Man姐與佐治（馬國明飾）不和原因，原來獲Man姐親手提攜的佐治之所以反轉豬肚，全因飛爺（鄧智堅飾）在背後搞小動作，令佐治誤會Man姐向其宣戰在先。被Man姐封為「勝利球迷」的飛爺，昨晚在決策時將其「輸打贏要」渣上司一面展露無遺。自開播以來佔戲頗重的飛爺，永遠珍珠奶茶不離手。鄧智堅表示︰「劇本本身已經有，不過某啲場口我同監製導演溝通後決定加碼，因為做突發新聞壓力好大，好多決策要做，所以飛爺需要糖分。至於圓形眼鏡係突顯佢唔會正面交鋒，表面圓滑但其實笑裏藏刀。」談到角色貼地令不少打工仔有共鳴，鄧智堅說︰「我都有問過啲職場上嘅朋友，唔少都遇過『勝利球迷型』嘅中、高層。我記得拍攝時，自己加咗一句對白，就係當家妍表示『未應承』，我回佢：『係未應承，咁即係未拒絕啦』，帶出老細要面嘅一面。」

（即時娛樂）