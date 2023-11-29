陳嘉慧宣布懷孕後首見人 稱當日籌備婚禮期間有喜 (15:36)

無綫27歲小花陳嘉慧（Erica）上月初與富家子Calvin結婚，今天（29日）凌晨在社交平台公開腹中胎兒的超聲波照片，宣布有喜。Erica今日出席商場活動，穿上厚身大褸遮肚。她在活動上拖住兩位小朋友，笑言已開始習慣做人妻，但未想到做媽媽帶孩子的模樣。雖然婚前曾傳雙喜臨門，婚後不足兩個月已宣布有喜，Erica否認當日是因為懷孕才結婚︰「我們之前已計劃了結婚，只是中途順其自然，便有了BB。」

她表示剛過了小器的階段，可以公布消息。Erica透露害喜情况嚴重，嘔得很厲害，飲食口味大變，愛上吃甜點，又不再喜歡吃牛肉、喝牛奶。她說︰「體驗到當媽媽很偉大，從前可以跳跳紮，現在做任何事都要小心自己身體和孩子的健康。我身形脹了不少，現在不敢上磅。」Erica與丈夫已知胎兒性別，但暫未打算公布，希望屆時給大家驚喜。她說︰「我希望自然分娩，生仔生女也沒所謂，最重要健康。生幾多個小孩？生完這個再打算。」

Erica剛去完日本旅行，她表示出發前已問准醫生，確定身體狀態良好才上機。Erica表示丈夫向來很照顧她，現在更緊張她，不准她彎腰、拿手袋，還天天幫她穿鞋襪。Erica說︰「他一向照顧得我好好，否則不嫁他。我們家快添新成員，今個聖誕會把握過二人世界，享受甜蜜時光。」雖然將為人母，Erica將繼續幕前工作，丈夫也十分支持。她說︰「工作沒什麼變動，我只是暫時不適宜拍劇，其實我年初才拍完劇。什麼劇？忘記了，懷孕沒記性。別人說一孕傻三年，我本身已經傻，哈哈﹗我當放假，幾年沒放假。」

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（即時娛樂）