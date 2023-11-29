卓亦謙意外《年少日記》金馬奪2獎 高官子身分被揭沒壓力 (16:36)

新晉導演卓亦謙憑電影《年少日記》於第60屆金馬獎奪得「最佳新導演」，《年》片更獲得「觀眾票選最佳影片獎」。

卓亦謙昨晚手持兩座金馬獎，聯同監製爾冬陞（小寶）、演員盧鎮業及黃梓樂見傳媒，他直言對得獎感意外︰「《年》片題材很沉重，會嚇走觀眾，所以我很意外能得獎被肯定。我為人較悲觀，志在參與，自己讀電影，可以與一班電影工作者聚首一堂，互相交流和相處已很開心。」談到他當日上台領獎時稱因拍《年》片而患上抑鬱症，卓亦謙回想撰寫劇本時很抑鬱，後來電影開拍，有演員及工作人員陪伴已好了很多。他表示昨天才回港，吃了碗米線慰勞自己，暫未慶功，亦會找時間向女友正式求婚。對於被揭父親是政務司副司長卓永興，卓亦謙稱沒有壓力︰「爸爸一直支持我拍電影，他也有看《年》片，有恭喜我得獎，說『Proud of You，叻仔』。」被問到電影中鄭中基飾演的嚴父有否卓永興影子，卓亦謙說︰「他沒那麼嚴，我是綜合資料蒐集來設定嚴父角色。」

爾冬陞為卓亦謙得新導演獎高興︰「我為新導演做監製，卓亦謙是第3個贏得新導演獎的。我活到此年紀，為年輕人做監製很有滿足感，利用自己所學和經驗助他們解決問題，幾好﹗我的目標是幫助5位新導演。5個那麼少？很花時間的﹗開班授徒？曾有人邀請我去講學，但我不是學院派，沒一套教學系統，不懂得怎樣教，要在現場見到才識做。」對於《年》片於明年金像獎的得獎信心，爾冬陞認為該片於年尾上映及獲獎，在競逐金像獎上有優勢。他透露暫時有46部電影報名明年金像獎，較去年33部為多。談到其近期監製的《年少日記》及《白日之下》同樣題材沉重，爾冬陞說︰「我希望透過電影引起大眾關注，即使改變不到世界，至少令多些人關注，這是我們的初心。」

（即時娛樂）