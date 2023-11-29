新聞女王｜佘詩曼新劇受歡迎當得獎 想再與譚俊彥合作 (20:08)

佘詩曼（阿佘）今日出席護膚品牌活動時，讚一同出席活動的鄭裕玲（Do姐）保養得好，要請教對方的護膚心得。談到其主演的台慶劇《新聞女王》大受歡迎，被捧為視后大熱的她未透露會否出席《萬千星輝頒獎典禮》︰「沒想到那麼遠，《新聞女王》只播了一星期，一切也是言之過早。其實觀眾那麼支持，我已當得了獎。出席頒獎禮？我仍未知流程，一切都是未知數。」阿佘稱如有好劇本，會再回娘家拍劇。

無綫宣布重組電視廣播和電子商貿業務，共裁員逾300人，阿佘直言︰「聽到這消息不開心，現在各行各業也有自己的難處，希望受影響的人早日找到新工作。」對於不少藝人相繼離巢，她說︰「每個人也有自己的選擇，如果覺得有好一點的發展及更多機會，不妨試一試。」無綫眾多小生當中，阿佘稱讚譚俊彥不錯，說他們雖然在《新聞女王》中的對手戲不多，但合作時有交流和感覺，希望將來能跟他再合作。阿佘說之後仍要到不同的地方工作，有空時就會陪伴母親。她坦言已過了被母親催婚的階段，媽媽亦知道她想要什麼，沒介紹男仔給她。

Do姐在活動上分享保養心得，稱平日會一邊看劇一邊護膚，亦會定時到美容院接受療程。談到無綫宣布裁員，她說︰「有不開心，但另一方面是迫你找新挑戰。希望無論無綫做什麼決定，未來可以愈行愈順。」說到周潤發想與她、黃子華合作拍電影，Do姐笑言未有進展︰「發哥現在一心跑步，備戰半馬。我會為他打氣，希望他跑出好成績。他很有毅力，身形keep得好。發哥有否邀請我一齊跑步？跑步不適合我，我喜歡健身。」

（即時娛樂）