Lolly Talk開騷｜Tyson Yoshi驚喜現身 阿妹︰可唔可以掂你 (21:12)

「小薯茄」出身的新晉男團FINALLY，笑言要以他們的唯一歌曲「take over」Lolly Talk 的演唱會。（大會提供）

女團Lolly Talk昨晚舉行首場《Lolly Talk Little Things Concerts》，以跳唱歌曲《七姊妹星團》為演唱會揭開序幕，掀起熱鬧氣氛。8位成員緊接唱出《Idol》、《Citypop》、《Princejoyce》及《一把火》等歌曲，成員曾美欣（MeiMei）及郭曉妍（Ah Yo）更上演短劇，吳倩怡（Sinnie）又獨唱日文歌《紅蓮華》。

Lolly Talk請來「小薯茄」出身的新晉男團FINALLY及Tyson Yoshi任嘉賓，FINALLY笑言要以組合的唯一歌曲「take over」Lolly Talk 的演唱會，又讚Lolly Talk的MV很有創意，笑指她們的數學應該很好，因為每首歌都是以數字開頭，引來全場大笑。

Tyson Yoshi與Lolly Talk合唱《In My Dreams》，黃敏蕎（阿妹）被隊友調侃她是「Tyson迷妹」。阿妹鼓起勇氣向偶像連問3個問題，包括「可唔可以掂你」、「可唔可以去你個Dream...... 應該係話你間Gym」，Tyson尷尬說可以。當阿妹再問可否跟Tyson合唱一首屬於他們之間的歌時，台下觀眾起哄，Tyson笑言︰「如果不答應，我怕沒法離開。」

尾聲時，壓軸嘉賓周國賢登場，與Lolly Talk合唱《時空》及《極樂》，最後以《四方帽之約》為首晚演出畫上句號。

（即時娛樂）