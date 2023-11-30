Lolly Talk開騷 Day驚喜現身 《造星IV》A2組Re-U掀高潮 (15:53)

許軼（Day）曾是Lolly Talk始創成員，後因加入COLLAR而退團。她昨晚驚喜現身Lolly Talk的尾場個唱，與眾女跳唱《Candy Ball》及《光之美少女》。（鍾偉茵攝 / 明報製圖）

女團Lolly Talk昨晚（29日）舉行尾場演唱會，請來COLLAR成員許軼（Day）、陳凱詠（Jace）及首場也有出現的周國賢任嘉賓。8位成員陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、郭曉妍（Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹）、劉綺婷（Yanny）、吳倩怡（Sinnie）、黃詠霖（阿蛋）、曾美欣（MeiMei）跳唱《七姊妹星團》、《萬世巨星》等歌曲，其間一度哽咽表示︰「我們由初出道只有幾個燈牌，到現在數不到有多少燈牌。希望大家可以驕傲地對所有人說，你們鍾意波板糖﹗」

Day曾是Lolly Talk的始創成員，後因加入COLLAR而退團。她昨晚驚喜現身，與Lolly Talk合唱《Candy Ball》。阿蛋、Ah Yo、MeiMei、Tania、Elka及Day當年曾同是《全民造星IV》60強賽事中的A2組，自選表演項目是跳唱歌曲《Candy Ball》。A2組這晚Re-U將《Candy Ball》重現舞台，掀起演唱會高潮。後來加入的阿妹笑言為自己沒份唱這首歌而不開心，眾人隨即再跳唱《光之美少女》。Day表示︰「上次一齊在台上是《造星》決賽，你們攬住我說下次要在舞台見。見到你們很努力，有大家的支持，可以再同台真的很感動﹗多謝公司批准我與Lolly Talk在台上重聚﹗我現在超級緊張，除了頒獎禮，這是我們第一次同台表演﹗」

Jace與Lolly Talk合唱《收聲多謝》。Elka表示Lolly Talk與Jace之前沒交流，這晚是第一次合作。她對Jace說︰「這個也是自肥系列，因為我上次與Sinnie看你的演出，你太charm太吸引，令我們答應自己要5年內要上到這個台，再請你做嘉賓。」周國賢在演唱會尾聲出場，與Lolly Talk合唱《時空》。周國賢曾因攬住Lolly Talk成員合照而被質疑「抽水」，他昨晚與眾女大合照時雙手橫抱兼煞有介事地說︰「保持距離，我的手放這裏﹗」Lolly Talk聞言說︰「是我們主動要黐住的﹗」

Lolly Talk騷後受訪，稱給予團隊100分，但她們的表現只有50分，希望未來繼續進步。她們表示Day一口答應做嘉賓，Jace則是公司幫忙邀請。談到與周國賢的合照風波，Lolly Talk強調︰「大家想多了﹗他是我們的屋企人，在這段路上陪伴着我們，是很重要的人﹗相信經過這次，粉絲會明白的。」

（即時娛樂）