《白日之下》上映28日 累積票房衝破1700萬 (16:33)

姜大衛戴上戲內角色通伯的標誌鴨嘴帽，笑指通伯其實一點也不傻，像他一樣醒目。（大會提供）

電影《白日之下》上畫近一個月，票房持續上升，多日成為單日票房冠軍。截止11月29日，《白》片上映28日的累積票房衝破1700萬。導演簡君晋昨晚（29日）率領姜大衛（John哥）、余香凝（Jennifer）、林保怡、梁仲恆、梁雍婷（Rachel）、陳湛文、朱栢謙、許月湘、主題曲主唱者黃妍、編劇李卓風、唐翠萍，一行12人現身戲院謝票，並祝願電影踏入第5周繼續有好成績。

姜大衛在活動上主動搞氣氛，戴上戲內角色通伯的標誌鴨嘴帽。他笑言︰「其實通伯並不傻，像我一樣醒目。很多謝大家支持《白日之下》，希望大家多入戲院看電影，很多香港電影也很好看的。」首次加入團隊謝票的林保怡跟在場觀眾打成一片，他說︰「剛才John哥說想打我，哈哈哈，這個院長真抵打，真的是一個魔鬼角色。」

導演簡君晋再次感謝觀眾支持︰「《白》片準備踏入第5周，票房好代表很多人入場支持，這是我們最想見到的，同時引起坊間討論及反思，希望電影可以去得更遠。」林保怡、姜大衛、余香凝及梁雍婷呼籲觀眾繼續入場。林保怡說︰「希望觀眾除了支持，也告訴朋友。一部好電影是很難得的﹗」姜大衛表示︰「我相信好電影一定有觀眾看，今日的影評、票房，我們已經很享受和滿足，多謝大家。」

余香凝接着道︰「上映至第5個星期，依然見到很多觀眾入場，很多謝他們每一位。《白》片將在北美上映，我希望電影可以去到更多地方上映，讓更多人看到。」梁雍婷說︰「我們很期待能在第5周、第6周，在不久的將來繼續可以見到更多觀眾選擇看《白日之下》。」

（即時娛樂）