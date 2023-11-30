邱彥筒新歌MV初嘗落水打鬥戲︰辛苦得嚟好值得 (17:17)

COLLAR成員邱彥筒（Marf）昨天推出今年最後一首單飛歌曲《I'm Marf-elous》，由湯令山作曲、監製，黃偉文填詞。Marf透露歌曲早在去年已完成，惟一直尋找適合機會推出。作為本年度總結的一首歌，她覺得最為合適。Marf說︰「經過一年嘅Solo生活同COLLAR嘅團體生活，用呢首歌總結呢一年係好適合。我好鍾意內裏歌詞，『無論人類多可怕、多了不起，我一樣有一種美、一抹鋒利』、『 無論求生如何難，仍無損巡遊的好天氣 』，意思係無論發生任何事，都唔會受到影響，會忠於自己，努力嘗試、努力前行。」

Marf拍攝歌曲MV時，除有落水情節，也有打鬥及動作場面，她在其中一幕更要從高空跳落一班朋友手中。Marf說︰「去年做好首歌後，我已覺得MV一定要同沙灘、大海有關。拍攝前幾日，天氣開始轉涼，落水對我嚟講係個新挑戰，係好難忘同好特別嘅事。要跳落朋友手中嘅感覺好刺激，辛苦得嚟好值得。」

2023年來到年尾，Marf滿意自己在今年的表現︰「幾滿意，滿意唔係指成績，而係喺歌曲上做到自己想做嘅方向，呈現到好多形象、觀感畀自己同大家，令大家見到我不停改變同嘗試，對創作者同藝人嚟講係好健康嘅腦袋發掘。我明年會繼續嘗試唔同嘅曲風、唔同範疇嘅劇集。」樂壇頒獎禮臨近，Marf自言心情複雜︰「拍完呢個MV，感覺鬆口氣，因為全年計劃已經完成。複雜心情，係因為要為明年做準備。頒獎禮臨近，聽到外界有唔同嘅評論，亦有鼓勵說話同期望。其實期望係好可怕嘅事，我好驚令人失望。我會好好平衡心情，有獎當然開心，可以令對我有期望嘅人高興，但我對獎項冇所謂，我對今年已好滿足。」

（即時娛樂）