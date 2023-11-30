新聞女王｜譚俊彥高鈞賢演活女強人背後暖男 (19:10)

台慶劇《新聞女王》除了佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等主角，譚俊彥飾演的陳子傑及高鈞賢（Matthew）飾演的邵俊樂亦被不少觀眾留意。子傑是Man姐（佘詩曼飾）最佳拍檔，由從前一起採訪新聞，到今日做Man姐背後男人，是安慰及點醒Man姐的重要角色。昨晚（28日）劇情講到事業失意的Man姐獨自迎聖誕時憶起昔日與子傑的甜蜜時光，遂前往見子傑兼向他認錯。另一暖男代表邵俊樂，對女友家妍（李施嬅飾）任何決定或缺點均百分百包容及支持。他在昨晚一集見家妍全神貫注地解決公事危機，前往食飯時不斷打電話，遂主動提議取消飯局，並向女友拋出暖心叮囑「我返屋企等你啦，唔好咁夜喎」。

高鈞賢自言性格與俊樂某程度很相似︰「我好遷就女朋友，但有啲底線唔可以過。我現實中都鍾意事業型女性，但又希望另一半兼顧到屋企。」談到李施嬅，他回憶當年當選香港先生後的首項工作已跟對方合作，兩人之後又合作劇集《肥田囍事》，雖然對手戲不多，但因有不少共同朋友而變得熟絡。高鈞賢說︰「我同施嬅都為角色加入咗唔少親身經歷同個人元素，好似之前喺屋企玩快問快答，同埋一啲開玩笑位、甜蜜位同嬲豬位咁。近日唔少劇迷追問俊樂同家妍會唔會Bad Ending，我只可以講我同家妍都好注重事業，其他就要大家睇落去。」

（即時娛樂）