無窮之路III｜陳貝兒挑戰體能 登5200米珠峰大本營 (20:06)

陳貝兒（Janis）將在今晚（30日）及明晚（12月1日）兩集《無窮之路III-無垠之疆》中，與攝製隊遊走海拔2000至5000多米間，探索更多西藏神秘地方，包括拉薩市郊、典型西藏農村、位於喜瑪拉雅山脈的西藏第二大城市日喀則、珠峰大本營、風景如畫的普蘭縣、神秘歷史遺跡古格王朝，以及青藏高原最高寒的阿里地區等。由於某些地方與印度、不丹及尼泊爾等不同地方接壤，攝製隊一早已申請邊防證。

Janis與攝製隊除了到訪教育城、農村校舍及福利院等，見證西藏人如何在各省傾力協助下提升生活質素，還會了解西藏人如何克服困擾多年的供電問題。攝製隊前往日喀則途中，在公路遇上不同毛色的藏獒。藏獒身價高達數十萬至過百萬不等，體形超級龐大。但Janis當日遇上的數隻藏獒十分溫馴，合照時更不停地親親Janis，畫面溫馨。

今次攝製隊面對有世界第一峰之稱的珠穆朗瑪峰，為了以最安全情况迎接挑戰，特別在出發前購入大型氧氣樽。珠峰海拔最高超過8000米，攝製隊雖然未有登頂，但亦走到高達逾海拔5200米的珠峰大本營，參觀了全世界海拔最高的郵局及寺廟。與大量打卡人潮同行的Janis雖然全程偶有喘氣，仍忍不住開心表示︰「呢個係我人生有史以來最高峰。」

談到《無窮之路》攝製隊愈攀愈高，Janis說︰「我哋第一年去天空之城係海拔4000米，第2年可可西里4500，到今年珠峰5200，一路一路咁高攀，我都感受到自己體能一年比一年吃力。嚟到呢度咁多年輕人話要趁青春勇闖珠峰大本營，佢哋畀到我一種動力。只要青春還在心裏面，嗰團火仲喺度，其實可以再創高峰。」

Janis另一挑戰體能之巔旅程，是抵達考古勝地古格王朝進行探索。橫跨宋元明3個朝代的古格王朝，昔日是西藏對外貿易重要商埠，但到了17世紀卻突然神秘地一夜消失，成為考古學至今仍未解開的謎團。高度逾海拔4000米的古格王朝不但機關重重，而且天外有天兼樓梯極多。在烈日當空的情况下，眾人要由山腳登上山頂絕非易事。一度要停下來休息兼手腳並用的Janis登頂期間忍不住感嘆：「終於明白舉步維艱點解。」當眾人登頂後，眼前壯麗的景色，以及伸手幾可觸及的藍天白雲，令大隊覺得值回票價。

（即時娛樂）