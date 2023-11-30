LV騷｜周潤發備戰明年半馬賽事︰等到80歲先挑戰全馬 (22:11)

周潤發夫婦今晚以白色情侶裝現身法國名牌Louis Vuitton（LV）時裝騷，發哥被讚似白馬王子子笑言︰「吓？仲白馬王子？我唔係喇呱﹗今晚有好多外國藝人到場，我想同佢哋『集郵』，但暫時只集到我老婆。」發哥稱聖誕未必出埠旅行，因太太生日臨近，看看屆時她想如何慶祝。發哥說近日忙於備戰明年1月的馬拉松比賽，沒留意金馬獎賽果，但從記者口中得知電影《年少日記》導演卓亦謙奪得「最佳新導演」也送上恭喜。他自言上次參加半馬賽事的成績不太好，因此要積極操練，希望今次能在2小時15分鐘內完成。被問到可會挑戰全馬賽事，發哥笑言︰「等到80歲先﹗」

郭富城談及早前和妻女入馬場撐愛駒出賽，惜未能安排2個女兒入馬房餵馬吃東西。對於被網民封為「寵女狂」，他自言正在學習當一個好爸爸。城城又透露2個女兒也愛行Catwalk，他有安排2個女兒學行騷，自己也有親自指點她們。天樂預告聖誕節要開工，如有時間會陪家人慶祝。談到他有份投資的電影《白日之下》票房成績理想，古天樂認為是一種鼓舞，如有時間也想參與謝票活動。他說：「希望有香港的新導演和新演員，能夠幫助和帶領香港電影業發展。」

呂爵安稱有聽Stray Kids成員Felix的歌曲，希望能跟他合照。ViuTV劇集《社內相親》已播出數集，盧瀚霆稱每集也有看，亦有留意網民留言，希望大家看得開心。呂爵安稱外界對劇集的評價比他預計好︰「知道有好及不好的評價，好不好看見仁見智。這套劇是翻拍韓劇，見有網民讚拍出香港特色，我也很開心。」對於張敬軒落力為自己拉票「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，陳卓賢及盧瀚霆稱沒想過如何拉票，陳卓賢笑言︰「我不如張敬軒那麼多創意，如要我拉票，可以教人打排球。」盧瀚霆說︰「那我教人跳舞。」呂爵安早前考獲車牌，他透露考到車牌的第2天已購入一輛二手車。盧瀚霆透露有坐過呂爵安車，笑言第一次坐到嘔，但後來覺得其駕駛技術愈來愈進步。

（即時娛樂）