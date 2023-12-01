黎澤恩《新聞女王》演賊王極神似 曾被誤會是法國通緝犯 (00:42)

黎澤恩(Ronny) 在《新聞女王》 中飾演「賊王」 ，其中情節是他用槍威嚇Man姐（佘詩曼），但最後卻被說服，釋放她離開。結果Man姐因報道賊王一案而聲名大噪，奠定了「新聞女王」的地位。

為了演好這個角色， Ronny在造型上花了不少工夫：「首先是在拍攝前不斷走去跑步丶游水和曬太陽，可惜那段時間不是經常有陽光，所以都要靠化妝師每次幫我弄黑面部和弄亂雙眉，直至他們認為我的樣子夠『賊眉賊眼』為止。在拍攝期間，曾有工作人員說我像王敏德，很搞笑！其實我曾經試過畀人誤會是通緝犯，記得三年前有報導指法國頭號通緝犯正藏身香港，當時有不少網友發他的照片給我，說我們的樣子的確有點相似，問我和他究竟有沒有關係等等，真是被他們氣死！」

對於第一次與視后佘詩曼合作，Ronny表示: 「當然是有種受寵若驚的感覺！第一次站在她面前，的確有點緊張，我還要拿起槍指著她的頭。你可以想像到，要使出多少功力才可震壓她的氣場！雖然她在拍攝時非常認真，不苟言笑，但是在鏡頭後的她其實是非常友善。」

劇中Ronny的另一位對手是林景程， : 「我和景程雖有同一位經理人，不過除了上次在《法證先鋒V》有試過同埸，大家並沒有合作過。之前已經常聽經理人說他是一名物理治療師，而我自己也是健身教練，所以一直希望有機會和他合作，可以順道向他請教一下，因做運動扭傷肌肉的問題。怎料當我們第一次做對手戲，我便要一槍打爆他的頭，真是既有趣又難忘！記得在拍攝槍戰前，我們有多番傾談，不過並非關於物理治療方面的問題，而是研究我們相遇時究竟先要『互啤』多久才各自拔槍射向對方。就在多次排練眼神『互啤』之中，我們產生了默契，結果拍攝得很順利。」

最後Ronny 還分享了拍攝時的兩件趣事：「在拍攝賊王被殺的那場，導演要求我睜開雙眼，但是偏偏現場十分大風， 弄得我雙眼又乾又紅，還要強忍有沙吹入眼內的痕癢！那刻當然是『死頂』， 絶對不可讓自己眨眼！

（即時娛樂）