張東雨李成烈自爆坐巴士遊赤柱 下次帶INFINITE隊友來港 (15:39)

韓國男團INFINITE的成員張東雨、李成烈訪港，一連兩晚舉行粉絲見面會。他們在昨晚的尾場見面會上，代其他未有來港的隊友向現場粉絲問好，並表示隊友南優賢推出了新專輯。兩人即場演繹了南優賢的新歌舞步，笑言︰「南優賢很喜歡我們提起他﹗大家拍了影片嗎？記得上載至社交平台，讓他可以看到。」東雨、成烈在活動上跳唱多首歌曲，唱至《Cover girl》和《Nothing's over》時更兩度落台走近粉絲。他們之後又邀請5名幸運歌迷上台跳舞玩遊戲，並送他們零食和合照留念。

兩人先後騷肌，換上黑色開胸衫的成烈被東雨讚性感。東雨表示早前完成音樂劇後便跟各地粉絲見面，又透露早前趁假期回到家鄉濟州，當了家人的4天司機；成烈則表示曾到哈薩克演舞台劇，語畢更示範以激動情緒講對白。談到今次來港，他們說︰「很喜歡香港，這裏有美食、美麗夜景和大海。」東雨透露兩人曾到赤柱海邊觀光、到尖沙嘴逛商場，他品嘗了蛋撻、奶茶，成烈就買了支紅酒。成烈續說︰「我們昨天坐雙層巴士欣賞風景，感覺很正。大家不相信？我會在社交網分享坐巴士時的照片。」

活動尾聲，成烈說︰「相隔4、5年再來香港，心情緊張又激動。轉眼便完成兩場粉絲聚會，很不捨得。多謝大家給我美好回憶，期待下次再見，希望屆時和其他隊友一起來。」東雨說這次來港感受到很多愛，希望下次再見到香港粉絲的熱情。

（即時娛樂）