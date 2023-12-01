黃智雯宣布離巢 與無綫結束16年賓主關係 (17:08)

黃智雯（Mandy）10月時宣布與拍拖逾11年的珠寶集團高層詹文天結婚，成為人妻的她除了人生踏入新階段，亦在事業上展開新篇章。Mandy今天（1日）在社交平台宣布離開無綫（TVB），結束16年賓主關係。

她說︰「呢一刻，難以用三言兩語形容我嘅心情，百感交集...... 多謝TVB，多謝呢個地方多年嚟孕育我，栽培我，一步一腳印，踏實地慢慢走到今天～ 特別多謝遇到嘅每一位監製以及愛錫我嘅台前幕後，能認識到一班好戰友，相遇相知，一起成長互勉，我確實是很幸運！ 多謝鵪鶉妹、蘇鳳蓮、關二嫂、美雪、蘇文強、方寧、方以因、芷若、madam G、游雁星、張心月還有顧晴天，多謝您哋帶畀我美好嘅回憶，喺我心入面每個角色都充滿着溫度和分量。接落嚟嘅新一頁，我期待遇到更多嘅角色，喺不同嘅舞台上，迎接更多挑戰，I'm ready！」

Mandy 2007年參選港姐並殺入最後5強，之後簽約無綫成為經理人合約藝員。一直默默耕耘的她於2018年憑劇集《三個女人一個「因」》成為「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「新加坡最喜愛TVB女主角」。一直盛傳年尾約滿後離巢的她，之前一直表示正與無綫傾續約，但她要思考清楚未來方向，因此必須花時間想清楚。

（即時娛樂）