佘詩曼拍賊王槍戰戲勁緊張 跪爬馬路傷膝至今未好 (17:17)

佘詩曼、馬國明、李施嬅等主演的台慶劇《新聞女王》，昨晚（11月30日）講述Man姐（佘詩曼飾）等人為SNK News立下大功，方太（龔慈恩飾）遂挽留兼躍升Man姐為副總監，凌駕在總主播主任佐治（馬國明飾）之上。上位的Man姐拉攏家妍（李施嬅飾）加入文家軍，家妍最後選擇支持飛爺（鄧智堅飾）。Man姐成名作「賊王案」真相亦曝光，原來當年她與攝影師男友阿傑（譚俊彥飾）只是碰巧目擊案件，阿傑即時舉機拍攝，因衝到太前致腿部中槍。阿Man在阿傑逼迫下接力拍攝，面對槍林彈雨嚇至腳軟及流淚。據知，劉艷（王敏奕飾）將在今晚（1日）一集裏闖禍，爆出驚人「元旦綠眼BB」風波，令SNK News被追討1000萬賠償金。另邊廂，Man姐、佐治及飛爺同時收到神秘短訊，3人就應否報道未經證實的富商死訊展開激烈爭拗。

佘詩曼表示除了火災直播，賊王案槍戰一幕戲也令她記憶猶深。她說︰「拍攝時，我的緊張程度不下於Man姐，現場氣氛如戲裏一樣緊張又嚴肅，槍聲巨響，我腦子也跟着Man姐一樣一片空白了。」談到拍攝這幕時要半爬半行，佘詩曼稱其膝蓋至今還未完全康復：「當時要從阿傑手裏拿起攝像機，從一邊的馬路跪着爬到另一邊的馬路，大概來來回回拍了10、20次，到現在膝蓋還沒好。拍攝時加了護膝，但動來動去的時候就會歪。」

飾演賊王的黎澤恩（Ronny）十分搶鏡，獲不少網民笑指像王敏德。他說︰「我拍攝前不斷跑步、游水、曬太陽，可惜當時不是經常有陽光，最後要靠化妝師幫我塗黑臉頰及弄亂眼眉，直至變得賊眉賊眼為止。」

（即時娛樂）