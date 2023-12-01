飯戲攻心2｜鄧麗欣被罵水性楊花 林明禎王菀之陳湛文魏浚笙陷4角關係 (17:32)

電影《飯戲攻心2》將於明年農曆新年上映，新一集除了鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文外，還加入謝君豪、魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（阿Dee）、 胡楓、羅蘭和蔣志光等。最新公布的角色預告中，眾人都有着自己的疑問和煩惱，觀眾可以再次見證各角色的成長。Stephy飾演的Monica和二佬阿聰分別穿上婚紗及禮服，似乎準備好要結婚，但阿聰表示︰「我已準備好，可能是我未婚妻Monica未準備好...」飾演Monica的Stephy補充：「這個人代表着我一直對婚姻的恐懼，兩個人在一起最緊要有共識。」兩人因準備結婚與陳氏其他家族成員聚首一堂，謝君豪、胡楓、蔣志光都是新加入的叔伯父。謝君豪飾演的六叔講起Monica時怒罵「Monica這個名子一聽便知水性楊花」，令Monica和二佬嬲爆。

Ivana繼續飾演廚神Josephine，她與三佬陳湛文似乎同樣準備要結婚，但兩人處於感情休漁期階段，分別講出「結婚和煮飯一樣，出色的飯局都是場騙局」及「夢想成真註定艱辛」，三佬更被飾演豬媽的米雪大罵「唔生性」。 兩人的關係變得撲朔迷離，加上由明禎飾演的阿Meow突然被問到有沒有跟三佬日久生情，阿Meow講出「我同阿Lung係有輘輷」。新加入的Jeffrey飾演靚仔有型明星Mark Gor，他風靡萬千少女，連飾演Ivana婆婆的羅蘭都是其粉絲。不過，令人意想不到的是Mark Gor竟然是阿Meow的忠實粉絲。Mark Gor私底下是油光滿臉的毒男，初次見面時把阿Meow嚇了一跳。阿Meow被問到會否接受Mark Gor的追求，讓他成為自己第20個男朋友。一直默默等待大佬的阿Meow會情歸何處？這段錯綜複雜多人關係最終如何收科？難怪飾演表弟的阿Dee笑指他們這家人「淫亂」。

全新曝光的8張人物海報中，各人均笑面迎人、開開心心，滿有喜慶的氣氛，他們的眼角均有兩點飯加持。第二輪以飯團一家各成員的Yes Card 亦將於12月10日起於指定戲院推出，上一輪飯團戀愛Yes Card 大受歡迎，所以今次「一燈大師」Sunny再接再厲以「生肖 X 星座」親自開光及撰寫龍年十二生肖及星座的運程，為市民指點迷津！抽中「龍年開運金卡」的影迷可獲贈電影贈劵乙張。

（即時娛樂）