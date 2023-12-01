中年好聲音2｜谷婭溦批俞霏唔聽話 黃劍文畫眼線變街童 (18:18)

無綫《中年好聲音2》後晚（3日）播出第五部曲《廿四強導師分組賽！致敬傳奇巨星！》下半場。紅組的陳俞霏獻唱張國榮的《大熱》，紅唇及All Back髮型十分搶眼。由於俞霏不在香港居住，令導師谷婭溦十分苦惱。谷婭溦直指俞霏不太聽話︰「可能佢一開始會唔聽我講嘢，但唔緊要，當佢見到每個學員都有進步，而佢自己好似冇進步時，佢就會知道緊張！」經谷婭溦悉心調教，俞霏演出時的興奮指數下降，聲線變溫柔，只是仍偶有拉咪飆高音。周國豐說：「其中一個好明顯嘅進步，你之前好Hyper式嗰種發癲，今日係收斂咗，收斂得嚟係一個Performance應有嘅standard。」關心妍則說：「頭先你坐喺度，我都認唔到邊個係你，好Fresh、好型格同好舒服，但係太過刻意去Show off唱功。」

藍組的譚輝智獻唱《深愛著你》，性格內斂的他獻唱時終於有台風，令人眼前一亮。韋綺姍對此特別感謝已被淘汰的尹新杰：「多謝尹新杰幫我哋藍組執晒啲台風，唔會令輝智企喺台度一口嚿飯咁！」張佳添說：「送4個字畀你，恰到好處，我覺得你係今季嘅羅啟豪，畀到愈嚟愈多好嘅亮點令大家記得你，睇好你！」周國豐卻說：「呢隻歌係懷緬緊以前，所以唔應該係開心嘅歌。」

藍組的黃劍文、梁浩賢合唱《喜歡你》。韋綺姍對學員咬字要求甚高，賽前要求學員錄下讀歌詞的聲帶。她指大部分學員也很聽話，惟浩賢沒照做，浩賢即時認衰。畫眼線化身Rock友的黃劍文、梁浩賢一唱一和，默契十足。車婉婉笑言不認得劍文：「好似變咗街童，爭塊滑板就可以去踩板！」張佳添說：「唱Rock版《喜歡你》係OK嘅，但首歌始終係Rock Ballad嚟，我Feel到Rock嗰Part，但Feel唔到Ballad。」伍仲衡則說：「劍文你啲哭腔進步咗好多，不過你硬係每句都有一粒，搣埋嗰粒啦！」

（即時娛樂）