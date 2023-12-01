琦琦撐18歲愛女夜蒲為好友慶生屬正常社交 (18:59)

琦琦今日與馬詩慧出席著名設計師Lu Lu Cheung（張路路）新店開幕活動時，表示丈夫任達華及18歲女兒任晴佳（Ella）分別因工作及學業在內地及英國，令她有更多時間放在珠寶品牌的工作上。雖然任達華在內地拍戲，她表示夫婦二人每天也視像通話很多次。無綫深夜正重播任達華有份演出的《新紮師兄續集》，琦琦笑言叫無綫提早播映，因劇集播出時她已入睡，一集也沒看過。

她表示丈夫、女兒將回港過聖誕，一家人將第一次留港慶祝。談到Ella被指愛夜蒲，琦琦說︰「小朋友和朋友慶祝生日很正常﹗她不去的話，你才要驚﹗我很支持﹗她有很多朋友，去玩是正常社交，不代表什麼。她每天也跟我視像通話，每次外出也會告訴我。她不飲酒、不吸煙，也沒拍拖，很乖﹗禁止女兒拍拖？沒有，輪不到我話事。她18歲，拍拖也很正常，但她暫時沒有，花很多時間在學業上。」

馬詩慧的兒子王躍穎快24歲生日，她表示兒子會與兩位家姐在美國慶祝，她不想將兩頭愛犬放在狗酒店，因此與丈夫王敏德會留在香港。問到王敏德會否製造浪漫聖誕驚喜時，馬詩慧說︰「他比我浪漫，我為人較實際。他不會每年聖誕也有驚喜，而且事前不會告訴我。大家一起多年，也不知道送什麼禮物好，健康和開心最重要，已是最好的禮物。」

（即時娛樂）