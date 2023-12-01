究竟讀緊乜｜ERROR入讀台灣華梵大學佛藝系「取經」 (19:55)

男團ERROR主持的ViuTV全新節目《究竟讀緊乜》下周一（4日）首播，梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）前往台灣各個大學校園，了解不同冷門科系的理念和學習重點，透過與當地師生的交流展現學術並不是冰冷的文字和公式，而是可以擁有生動有趣的一面，節目旨在「學術再冷，一樣併發學習的火花」。ERROR在節目中將透過挑戰關卡，如解答難題、進行實驗、參與班級比賽，測試他們的學習成果。

4子將於第1集前往台北「最高」學府 - 華梵大學，入讀佛教藝術學系。ERROR為此悉心打扮，各自扮演成《西遊記》的經典角色，前往華梵大學「取經」，且藉由創作了解佛學。阿Dee和肥仔學畫佛畫，學系主任兼佛畫課導師於課前分享︰「要把心平靜下來，才有辦法畫好的畫。」阿Dee笑言：「但我師兄（肥仔）他的心很難平靜下來。」他更反問導師：「那你每天過來畫畫，是不是為了心靜？因為在家不能心靜？」阿Dee別有用意的對話引起眾人大笑，他與肥仔感嘆：「男人都懂！」

另一邊廂，保錡和193跟另一位導師學金工。打扮成唐僧的193說︰「我的徒弟（打扮成孫悟空的保錡）他很壞，我想弄一個金剛圈圈住他。」2人於金工課堂中，跟導師學習成形、打磨、拋光等，合力打造一隻「金箍戒指」，氣氛融合。

（即時娛樂）