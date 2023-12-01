金燕玲細訴與蘇施黃愛情故事︰佢追我時幾咁浪漫 (20:23)

衛詩雅（Michelle）主持的網上飲食節目《衛食攻略》，昨晚（30日）上架的新一集請來於電影《不日成婚2》中飾演其奶奶的金燕玲任嘉賓。為了招待識飲識食的金燕玲，Michelle一早到中菜館準備，揚言「今日一定要妥當啲」。她之後洗餐具、向餐廳經理再次檢查食物情况，連坐位是否風口位也要檢查，十分貼心。金燕玲到場後大讚Michelle安排的餐廳的菜式美味。

兩人邊食邊傾，Michelle提到大家對金燕玲的印象應該是早上6點起牀，然後會看小說、做瑜伽、到花園走走，過着很寫意的生活，但金燕玲表示：「好似每樣都唔係，我好夜瞓，平均3、4點先瞓，早起身對我嚟講係一件好痛苦嘅事。」她提到曾經有位記者想跟拍她一星期的日常，當中涉及密友蘇施黃。她說︰「佢意思係點解一個女人好似我咁樣經歷咁多嘢，離過兩次婚，無端百事最後又同個女人一齊，跟住又生兩次cancer。佢覺得點解一個人身上可以發生咁多事。」

談到如何認識蘇施黃，金燕玲坦言她們一開始只是不熟絡的麻將友︰「佢知道我當時嘅處境，可能佢鍾意我啦，又覺得我好慘。佢話：『人哋撈呢行，你又撈呢行，你撈得咁淒涼？』嗰陣時我都50歲。其實我係想講，『我係貪圖你照顧我。』但你係我嘅partner，我哋係一齊住，你出去你都係我嘅the other half！」金燕玲否認因離婚受了刺激而轉性取向，而是因為蘇施黃提供一個照顧她的方案。她說︰「我話：『我唔係攣㗎喎。我唔識㗎喎，你要做乜㗎？』哈哈！」

金燕玲爆蘇施黃曾追她追到去英國︰「你都唔知佢追我時係幾咁romantic，佢情人節飛嚟倫敦一日，呃我話有個朋友會嚟倫敦，問我喺香港有乜嘢需要買，託佢拎畀我。我話英國好難買中式鑊，如果佢朋友唔介意就幫我買兩隻鑊過嚟啦，哈哈。之後一日，佢話佢朋友到咗英國，畀咗酒店地址叫我搵佢攞，第二日晏晝去到就係佢囉！之後佢就同我食晏，又請我上佢房，我又好夠膽上去，上到房係完全冇嘢做，只係傾偈。」她坦言跟蘇施黃一起相處了差不多5、6年的時間，她才覺得舒適。蘇施黃更改變了她的想法，她從一個「唔知可以捱到幾耐」的心態開始，最後兩人一起的時間比她兩段婚姻加起來的日子更長。

金燕玲說︰「佢從來冇迫我做任何事。我哋一人一間房，生活獨立、經濟獨立，但喺屋企照顧，佢做到嘅佢盡量照顧晒。以前兩段婚姻，我係奉獻，對方鍾意呢樣嘢，我就去做，𧨾佢開心，付出係冇問題，但付出到冇自己就係一個問題。為屋企為老公為仔女付出係應該，但你唔可以冇咗自己，你應該要保持自己嘅興趣，同埋工作。」

（即時娛樂）