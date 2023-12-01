劉馬車被捕拳賽延期 對手龍心失望拋金句 (23:03)

鍾培生籌辦的《培生擂台：無敵盃》We Are Champs 2023總決賽，今晚於灣仔修頓場館舉行。大會安排多場不同級數賽事，當中以網紅劉馬車（劉駿軒）對龍心（林克霖）對戰，及前微辣成員霍哥（霍俊邦）對周永恆之戰最為矚目。不過劉馬車昨日涉嫌非禮女童被警方拘捕，，消息指他仍未獲釋。大會在拳賽進行期間，公關表示劉馬車因未能出現，與龍心之戰將延期。

拳賽主辦方鍾培生受訪時表示，對於劉馬車因涉嫌非禮女童案遭警方拘捕，事前並不知情。他曾透過自己律師團隊與警方溝通，嘗試提出欲要求保釋劉馬車，來參與今晚拳賽，可是無功而返，但尊重警方決定。鍾培生說：「無論如何，今晚拳賽會繼續舉行，應承大家總共有14場比賽（現只有13場），觀眾可以保留票尾，我們盡快補場。」他不擔心劉馬車的事件，影響外間對拳手形象，認為擂台是最公正和公平的地方。於離開擂台，鍾培生則極度討厭及憎恨劉馬車所涉及的不道德行為。由於不清楚保釋金的數字，鍾培生未決定會否向劉馬車提供法律協助。

龍心原定與劉馬車對戰，現因劉馬車仍未能保釋外出，令賽事延期。龍心為此感到少許失望，大拋金句：「成日幸災樂禍的人，必定多災多禍，去告人點知反被差人拉，所以，大家不要做不對的事。我不是扮好人，因為知道善有善果，明白不要做壞事。」

（即時娛樂）