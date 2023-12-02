關智斌發生家居意外 面部及手部二級燒傷 (00:18)

關智斌在社交網上載3張面部照片透露兩星期前發生家居意外，令面部及手部二級燒傷。他寫道：「今晚想跟你們分享一下，因為小弟臉部的二級燒傷⋯，已經完全康復了。事緣剛好在兩個星期前的星期四晚上，在自己身上發生了一個意外，一個家居意外，一個Gas漏氣，一個大意的點火行為，換來我面部和手部的二級燒傷。還記得意外發生之後，幸好做了一個拯救了自己的行為，就是不停不停用凍水洗面，回過神來之後才發現，我的頭髮和眉毛都燒焦了，面部和嘴唇也變得紅紅腫腫，當時真的不知所措也非常驚恐，只記得心跳得很快很快，六神無主了5分鐘才懂得叫車去醫院。」

他續說：「如果還記得我17號出席活動的話，有粉絲問我為什麼要戴上手套，亦以為我因為天氣冷鼻頭變得紅紅，甚至開玩笑以為我做了豐唇手術，其實當其時就剛好是燒傷了的第二天。但因為主辦方已經為我的行程延期過一次，我覺得一定要有責任把它完成，而當其時也沒有告知他們這個意外，因此盡量用化妝去掩蓋着，後來經過一個星期的脫皮，推掉一些工作和SaSa的生日party，再把燒焦的頭髮剪掉，經過專科醫生的治療，真的很奇蹟很奇蹟地，在一個星期之後基本上已經完全康復。我的復原和新增代謝速度，自己也感到驚訝（我覺得跟我每天吃十多粒的維他命應該有點關係），再經過這個星期的悉心護理，不停搽藥膏，不停躲開太陽，除了眉毛還未完全長回來之外，Thanks god基本上已經完完全全康復！最後很感謝這一段時間照顧我的每一位。P.S. 本來也想post剛燒傷後的照片，稍微想想之後還是不要嚇到你們。」

（即時娛樂）